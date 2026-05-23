Championnat de football : L’Étoile Filante de Ouagadougou (EFO), le club le plus titré, reléguée en deuxième division

C’est le club le plus populaire du Burkina Faso, d’où son surnom de « reine des stades ». C’est aussi le club le plus titré du pays. Mais l’Étoile Filante de Ouagadougou (EFO) descend, pour la première fois de son histoire, en deuxième division, après avoir perdu les deux matchs de barrage qui l’opposaient au deuxième du groupe B de la D2, l’Union sportive de la Comoé (USCO).

Ce samedi 23 mai, le stade Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou n’affichait pas complet, preuve de la baisse de fréquentation des stades au Burkina Faso. L’EFO, c’est pourtant 13 titres de champion depuis le premier obtenu en 1962, 23 Coupes du Faso et 7 Supercoupes.

Mais pour un match de l’EFO, l’affluence paraissait tout de même acceptable. Et pour cause, la plupart des supporters avaient foi en un possible renversement face à l’Union sportive de la Comoé, deuxième du groupe B du championnat de deuxième division.

Classée 14e du championnat national, l’EFO devait disputer un barrage, conformément au nouveau règlement de la Ligue de football professionnel (LFP).

L’EFO sans âme

De son côté, l’USCO, classée deuxième, devait également passer par cette étape pour espérer accéder à l’élite. Le club de Banfora s’est illustré dès le match aller, en s’imposant 2-0 à domicile. Avec deux buts de retard, la mission de l’EFO s’annonçait déjà compliquée.

Au match retour, malgré la mobilisation de la famille bleu et blanc, c’est encore l’USCO qui frappe la première, en ouvrant le score sur penalty (1-0). Peu avant la pause, les visiteurs doublent la mise. Menée 4-0 sur l’ensemble des deux rencontres, l’EFO ne semblait plus en mesure de revenir. Les stellistes réussissent quand même la réduction du score (1-2; 1-4) sans pouvoir revenir.

Solide dans le jeu, l’USCO parvient à conserver son avantage et s’impose au terme des barrages, décrochant ainsi son ticket pour la D1, au grand bonheur de ses supporters. L’EFO évoluera en deuxième division la saison prochaine, tandis que l’USCO retrouve l’élite sept ans après l’avoir quittée.

L’EFO rejoint un autre club mythique de Bobo Dioulasso, le Racing Club en deuxième division. En plus de l’USCO, l’AS Maaya et Focus Sport disputeront la D1 la saison prochaine. Pour le deuxième match de barrage, l’AS SONABEL victorieuse au match aller face à KOZAF va tenter d’arracher le dernier ticket.