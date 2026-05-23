Plus de 40 milliards FCFA pour transformer la mobilité à Ouagadougou

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré 8 nouvelles infrastructures routières modernes dans la ville de Ouagadougou. C’était ce samedi 23 mai 2026, à l’occasion d’une cérémonie officielle à Kossodo.

Le chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, haut patron, accompagné de Mikaïlou Sidibé, ministre de la Construction de la Patrie, a officiellement inauguré la Rocade Nord (de l’échangeur du Nord à l’intersection avec la RN3).

Par cet acte, c’est un ensemble de voiries qui ont été inaugurées au sein de la capitale burkinabè à savoir l’Avenue du Moogho Naaba, l’Avenue Yennega, la Rocade Nord-Ouest, la voie d’accès stelle d’hommage aux victimes du crash air Algérie, la voie d’accès au camp Général Bila Zagré de Kamboinsin, la voie d’accès au ministère de la Défense et des Anciens combattants et la voie d’accès aux infrastructures de sécurité à Ouaga 2000.

Selon Mikaïlou Sidibé, ministre de la Construction de la Patrie, patron de la cérémonie, il s’agit de plus de 22 km de voiries modernes pour un investissement global de plus de 40 milliards de F CFA. « Ces ouvrages incarnent une vision.

Celle d’un Burkina Faso souverain, résilient et tourné vers le progrès. Ils traduisent la volonté du chef de l’Etat d’articuler la sécurisation du territoire et le développement économique en faisant de la mobilité un levier de défense, de mémoire, de cohésion nationale et de prospérité partagée », a-t-il indiqué.

Le Premier ministre, rassurant de ce que les investissements et les réalisations vont se poursuivre à l’échelle nationale, a appelé au civisme des usagers et des riverains des voiries nouvellement inaugurées.

« Aujourd’hui, l’ouverture s’accompagne d’un appel à la responsabilité…une interpellation à la responsabilité individuelle et collective…à faire preuve de civisme pour la durabilité de ces investissements », a-t-il invité.

La Rocade Nord, c’est 10,230 km de route ; 1 373 m de contre-allées de part et d’autre de la chaussée principale ; 20 629 mL de réseau d’assainissement et de drainage.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24