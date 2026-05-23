Souveraineté numérique : Sahal Tech veut former une nouvelle génération de leaders technologiques

Les premiers responsables de la société Sahal Tech Innovation Las ont procédé, ce samedi 23 mai 2026, à l’ouverture officielle de leur centre de formation professionnelle baptisé Sahal Tech Smart Innovation Hub. La cérémonie a également été marquée par le lancement de la première édition de Sahal Tech Innovation Challenge (STIC 2026), une initiative destinée à promouvoir l’innovation technologique portée par l’intelligence artificielle.

Pensé comme un espace de formation et d’innovation de nouvelle génération, le centre est équipé d’outils technologiques modernes destinés à former élèves, étudiants et professionnels aux métiers du numérique.

Les formations porteront notamment sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la santé numérique, la finance technologique, l’agriculture intelligente et les solutions éducatives innovantes.

Dans son intervention, la directrice générale de Sahal Tech, Nelly Minoungou, est revenue sur la nécessité pour les pays africains d’investir dans la formation de leur jeunesse afin de bâtir un développement fondé sur les compétences locales et la maîtrise des technologies. «Former les jeunes aux technologies de pointe c’est contribuer à la souveraineté numérique de la nation», a-t-elle déclaré.

Elle a signifié que ce centre se veut bien plus qu’un simple cadre d’apprentissage. Il représente un espace de transformation, d’expérimentation et d’opportunités pour une jeunesse appelée à jouer un rôle majeur dans la révolution numérique.

«Chez Sahal Tech, nous croyons profondément que l’Afrique possède des talents capables de créer les technologies de demain. Mais ces talents ont besoin d’encadrement, de formation de qualité, d’accès aux outils modernes et surtout d’un environnement capable de révéler leur plein potentiel. C’est précisément dans cette vision que nous avons créé ce centre», a-t-elle dit.

Nelly Minoungou a fait savoir que Sahal Tech Smart Innovation Hub pour vocation de préparer une nouvelle génération de jeunes aux réalités du numérique, de l’intelligence artificielle et des technologies avancées, dans un contexte mondial marqué par une transformation digitale accélérée.

«Notre ambition est claire: former des leaders technologiques capables de répondre aux besoins de nos États, de nos entreprises et du marché international. Former des innovateurs capables de créer des solutions africaines aux problèmes africains», a-t-elle soutenu.

Elle a par ailleurs indiqué que le centre entend renforcer les compétences locales dans des secteurs stratégiques tels que la cybersécurité, le développement numérique et l’entrepreneuriat technologique, avec pour objectif de favoriser une souveraineté technologique durable.

«Nous sommes convaincus que le véritable développement ne peut exister sans la maîtrise de la technologie, sans formation de qualité, sans une jeunesse capable de produire ses propres solutions plutôt de les importer», a-t-elle poursuivi.

La cérémonie a également servi de cadre au lancement officiel du Sahal Tech Innovation Challenge (STIC 2026), une compétition dédiée aux porteurs de projets innovants basés sur l’intelligence artificielle.

Présentant les contours de cette initiative, Diderot Cidjeu, directeur de la cybersécurité et des programmes de formation a indiqué que la phase de réception des candidatures se tiendra du 23 mai au 20 juin 2026.

«On reçoit les projets dans quatre domaines : l’agriculture, la santé, l’éducation et les finances. Donc chaque porteur de projet doit présenter une solution innovante de l’intelligence artificielle dans l’un des quatre domaines qu’on a cités», a-t-il expliqué.

À l’issue de cette première phase, dix projets seront présélectionnés avant une session de présentation devant un jury composé de spécialistes. Les meilleures innovations seront récompensées lors d’une cérémonie prévue en juillet prochain.

Le concours est ouvert aussi bien aux personnes physiques qu’aux structures porteuses de projets innovants dans les domaines concernés.

W.S

Burkina 24