Aéroport de Donsin : Avancées, retards et relance du chantier, la SAFA dévoile la vérité sur ce projet stratégique

La Société des aéroports du Faso (SAFA) a organisé, le samedi 28 mars 2026, une visite guidée à l’intention des journalistes sur le site de l’Aéroport international de Ouagadougou-Donsin. Cette initiative vise à faire le point des réalisations, à exposer les défis techniques et à décliner les perspectives de relance de ce projet stratégique.

Dans une dynamique de transparence et de redevabilité, la SAFA a permis aux professionnels des médias de constater de visu la situation d’exécution de plusieurs infrastructures majeures.

Parmi les réalisations déjà achevées figurent notamment la piste d’atterrissage, les parkings avions, le parking de l’aérogare passager, les bâtiments administratifs, la clôture du périmètre aéroportuaire, le réseau d’adduction d’eau potable, ainsi que certaines voies internes de circulation à l’intérieur de la plateforme. Ces réalisations témoignent des efforts déjà consentis dans la mise en œuvre de ce projet d’envergure nationale.

Toutefois, la visite a également mis en lumière des insuffisances techniques et des écarts dans la conception initiale de certaines infrastructures. Face à cette situation, le Directeur général de la SAFA, Malegdibkièta Saturnin Théophile BIKYENGA, a indiqué que ses équipes travaillent en synergie avec des experts pour identifier les défaillances structurelles et proposer des mesures correctives adaptées. « Nous allons les évaluer ensemble le reste des infrastructures avec les experts techniques pour rendre compte aux autorités et proposer une feuille de route pour la reprise, dans les meilleurs délais, des travaux », a-t-il indiqué.

Au-delà des aspects techniques, la SAFA inscrit le Projet de l’Aéroport international de Ouagadougou-Donsin dans une vision stratégique portée par les plus hautes autorités du pays. Selon son Directeur général, l’aéroport est conçu comme une infrastructure de souveraineté, appelée à refléter les ambitions du Burkina Faso.

Il s’agira ainsi de doter le pays d’un aéroport à la hauteur des exigences contemporaines, avec une architecture et des services alignés sur la vision d’un Burkina Faso nouveau. L’ambition affichée est de conduire à terme ce projet structurant afin de faire de cet aéroport un véritable levier de développement économique et d’attractivité pour le Burkina Faso.

Source : SIG