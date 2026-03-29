F-SYNTER : Reconduit à la tête du syndicat, Souleymane Badiel annonce un mandat axé sur la sécurité et la réforme du système éducatif

La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l’éducation et de la recherche (F-SYNTER) a refermé, le samedi 28 mars 2026 à Ouagadougou, les travaux de son 3e Congrès ordinaire par l’installation d’un nouveau bureau. À sa tête, Souleymane Badiel, reconduit au poste de secrétaire général fédéral, affiche déjà les grandes orientations de son mandat.

Dans un contexte marqué par de nombreux défis, le responsable syndical a tenu à rappeler la mission première de la F-SYNTER. « Les missions sont bien entendu de défendre les intérêts matériels des travailleurs de l’éducation et de promouvoir un système éducatif de qualité », a-déclaré Souleymane Badiel.

Selon lui, ce congrès a permis de poser des bases solides pour atteindre ces objectifs, notamment à travers l’adoption de résolutions structurantes. « Depuis quelques années, nous avons entamé une restructuration dont l’objectif est de renforcer les capacités politiques et organisationnelles de notre fédération. Au cours de ce congrès, nous avons demandé à ce que cette restructuration soit consolidée », a-t-il expliqué.

Le nouveau mandat s’inscrit ainsi dans une dynamique de renforcement global de l’organisation. « Le mandat va se donner pour mission de consolider cette restructuration, mais aussi de développer les moyens et les stratégies pour mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières afin de permettre à la fédération de jouer pleinement son rôle », a précisé Souleymane Badiel.

Revenant sur les travaux du congrès, il a indiqué que les échanges ont porté sur une analyse approfondie du contexte global. « Pendant ces trois jours, nous avons analysé le contexte international, africain et national, ainsi que la situation interne de notre fédération et celle de l’éducation, pour dégager des perspectives », a-t-il souligné.

Au-delà du fonctionnement interne, la F-SYNTER entend également interpeller les autorités sur la situation du système éducatif. « Nous avons interpellé les autorités par rapport au sort du système éducatif et de la recherche dans notre pays », a-t-il affirmé.

Parmi les principales attentes formulées, la question sécuritaire occupe une place centrale.« Nous demandons que des dispositions soient prises pour assurer la sécurité et la sérénité des acteurs de l’éducation dans leurs espaces de travail, afin que nous puissions accéder tranquillement à nos salles de classe et à nos sites de recherche », a insisté le secrétaire général fédéral.

Enfin, Souleymane Badiel a plaidé pour un engagement accru de l’État en faveur du secteur éducatif. « Il faut mettre les ressources nécessaires dans l’éducation pour en faire une véritable priorité nationale et renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux afin d’examiner les questions importantes du système éducatif », a-t-il conclu.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24