Santé animale au Burkina Faso : Vers une loi pour la souveraineté sanitaire

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 13 mai 2026, sous la présidence du Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, l’Exécutif a examiné plusieurs dossiers et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et pour le plein épanouissement des Burkinabè, conformément à la vision de la Révolution Progressiste Populaire (RPP).

Au titre du ministère de l’Agriculture, de l’Eau et des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un projet de loi portant Code de santé animale et de santé publique vétérinaire, une réforme qui modernise la loi de 2017. Il s’agit selon le Ministre délégué chargé des Ressources animales, Amadou DICKO, « de corriger les insuffisances constatées après près d’une décennie d’application et adapter le cadre juridique aux nouveaux défis du secteur de l’élevage ».

Le texte vise à lever des limites qui entravaient l’action de l’État : restrictions dans la médecine et la pharmacie vétérinaires, difficultés d’approvisionnement en médicaments stratégiques et prise en charge insuffisante des thématiques émergentes.

Pour le Ministre Amadou DICKO, « l’adoption de ce code permettra au Burkina Faso de disposer d’un texte qui garantit la santé animale, la lutte contre les maladies zoonotiques et l’approvisionnement en médicaments sécurisés ».

Parmi les innovations majeures, figurent :

– la consécration du statut de vétérinaire officiel ;

– l’intégration des thématiques modernes telles que résistance antimicrobienne, approche « one health », bien-être animal ;

– l’encadrement de la médecine vétérinaire traditionnelle et la sécurisation de l’emploi de vétérinaire ;

– le monopole de l’État sur les médicaments stratégiques, garantissant un approvisionnement fiable.

Le Ministre DICKO précise que ce nouveau code « améliore la prévention, la lutte contre les maladies animales, tout en consolidant la sécurité alimentaire » et est porteur de souveraineté sanitaire vétérinaire.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso