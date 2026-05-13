Faso Mêbo : Boubacar Kafando offre un château d’eau pour sécuriser l’approvisionnement du chantier

Le mardi 12 mai 2026, un forage équipé d’un château d’eau a été inauguré sur le site de Faso Mêbo à Ouagadougou. Ce don, réalisé par Boubacar Kafando, vise à garantir la continuité des travaux de construction en palliant les éventuelles ruptures de l’approvisionnement en eau.

L’infrastructure inaugurée ce jour est le fruit d’un engagement du généreux donateur, responsable de l’Entreprise de Commerce Kafando (ECC-KAF).

Ce point d’eau fonctionnel doit permettre d’éviter les interruptions sur le chantier liées aux pénuries hydrauliques. Pour Boubacar Kafando, cette contribution s’inscrit dans un accompagnement des initiatives nationales actuelles.

« Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour offrir un château d’eau à Faso Mêbo et, par la même occasion, d’apporter notre soutien à la vision du camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ », a-t-il déclaré.

Bien que Boubacar Kafando n’ait pas souhaité communiquer officiellement sur le coût financier de l’ouvrage lors de son intervention, le coordinateur du Front de Défense pour la Patrie, Lassané Sawadogo, a indiqué que l’investissement est évalué à plus de 10 millions de FCFA.

Sur le plan opérationnel, la mise en service de ce château d’eau modifie l’organisation du travail. L’Adjudant Sow Bonaventure, responsable au sein de l’agence Faso Mêbo, a précisé l’utilité technique de l’installation.

« En cas de délestage, en cas de coupure d’eau, du moins, vous constatez que les travaux vont se dérouler normalement sans arrêt », a-t-il confié.

Grâce à cette autonomie, le rythme des activités sur le site ne sera plus tributaire des aléas du réseau de distribution d’eau, assurant ainsi une progression constante des travaux.

En marge de l’inauguration, Lassané Sawadogo a souligné l’importance de la mobilisation des acteurs locaux pour la réussite du projet. Il a invité les citoyens et les responsables d’entreprises à contribuer, selon leurs capacités, aux différents chantiers nationaux.

L’ouvrage livré ce mardi symbolise la collaboration entre les donateurs privés et les structures de coordination des travaux d’intérêt public.

Akim KY

Burkina 24