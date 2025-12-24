Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ inaugure le Centre hospitalier universitaire de Pala et son Centre de radiothérapie, 9 autres CHU de haut standing annoncés

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a inauguré, ce mercredi 24 décembre 2025, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala et son Centre de radiothérapie.

La réalisation de ces infrastructures sanitaires traduit la volonté des autorités burkinabè d’améliorer l’offre et la qualité des soins de santé au profit des populations. Le Centre hospitalier universitaire de Pala, d’un coût de plus 70 milliards FCFA et d’une capacité de 500 lits est l’expression d’un partenariat fructueux entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine.

« L’inauguration de cet hôpital de haut standing vient nous prouver la capacité de certaines Nations à se mettre au-dessus de toutes les considérations et tisser une amitié forte avec le Burkina Faso. Ce CHU est le fruit du partenariat entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. C’est une matérialisation concrète en termes de relations stratégiques entre les deux Nations. C’est une fierté », indique le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

« L’une des spécificités de ce CHU est sans conteste sa salle d’imagerie interventionnelle cérébrale et cardio-vasculaire. La salle Pheno Artis Siemens qui est installée au CHU de Pala est une salle de dernière génération et serait la première à être installée dans la sous-région », soutient le Ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU.

Neuf autres CHU de même standing annoncés dans d’autres localités à commencer par Fada

Dans sa volonté d’offrir un plateau technique de pointe aux structures sanitaires, le Chef de l’État annonce la construction des CHU de même standing que celui de Pala.

« Nous avons pris la décision d’en construire neuf pareils, en commençant par Fada N’Gourma. L’objectif est d’accroître le plateau technique pour permettre à nos médecins et infirmiers de s’exprimer parce qu’ils ont du talent », souligne le Président du Faso.

Quant au Centre de radiothérapie, il va permettre entre autres l’amélioration de la disponibilité et l’accès à des services de santé et traitements de qualité pour les personnes touchées par le cancer. Il a été construit grâce à l’appui de la coopération autrichienne.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso