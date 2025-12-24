La commune de Ouagadougou honore la brigade verte, s’abreuve à l’Archevêché et salue les efforts de la CRS

La commune de Ouagadougou a honoré les femmes de la brigade verte en organisant une cérémonie d’hommage et en leur offrant des présents, à la maison du peuple. La délégation communale s’est aussi rendue à l’Archevêché et au camp CRS de la même ville. Cette série d’activités est intervenue ce mercredi 24 décembre 2025 et a été inscrite dans le cadre des activités du Comité communal des festivités de fin d’année (COCOF 2025).

Maurice Konaté, Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, a fait comprendre que cette série d’activités est comme une tradition chez eux. « Chaque année vers la fin de l’année, nous nous déplaçons pour rendre hommage, surtout pour saluer certaines personnalités et les Forces de défense et de sécurité et aussi rendre hommage à la brigade verte », a-t-il dit.

S’agissant de la brigade verte, Maurice Konaté a réitéré toute l’importance de cette brigade dans le paysage de l’assainissement de la ville de Ouagadougou. « Le matin, très tôt, elles sont les premières à se lever pour nettoyer la ville de Ouagadougou.

Donc je pense que ce sont nos mamans. Et ce sont nos femmes, ce sont nos sœurs qui méritent vraiment toute notre attention pour le travail qu’elles abattent pour que la ville de Ouagadougou soit toujours assainie », a-t-il déclaré.

A l’Archevêché de la ville, il s’est agi de remercier l’Archevêque pour les bénédictions et les conseils prodigués en début d’année et en recueillir davantage pour la nouvelle année qui s’annonce.

« Nous allons aller vers lui pour lui dire merci pour les conseils qu’il nous a prodigué. Merci aussi pour toutes ces bénédictions », a fait savoir Maurice Konaté. Au camp CRS, la délégation communale a aussi rendu un hommage aux éléments de cette force, notamment pour les efforts de sécurisation.

Reconnaissance et appel à maintenir la dynamique

Le message à travers cet hommage à la brigade verte, selon le PDS de la commune de Ouagadougou, c’est à la fois de rappeler auxdites femmes que leur travail est reconnu au plus haut sommet de l’Etat burkinabè et qu’elles ont le devoir de bien le faire pour le bonheur de tous.

Au camp CRS, la délégation a également encouragé les éléments de sécurité et les a invités à plus de vigilance, de prudence dans leurs actions au quotidien.

Habibou Dermé/Kaboré, au nom de la brigade verte, a remercié le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et le PDS de la commune de Ouagadougou, ainsi que ses collaborateurs. « Nous sommes très contentes », a-t-elle indiqué, précisant qu’elles ont été décorées cette année et ce matin, elles ont reçu des présents. Elles ont en retour offert un présent au PDS de la commune de Ouagadougou.

Le don de la commune de Ouagadougou et de ses collaborateurs à la brigade verte comprend des pagnes, des cartons de savon, la somme de 2 000 000 F CFA…

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24