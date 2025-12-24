Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ face aux compatriotes au Mali : « Le bonheur de notre Peuple se construit par nos propres mains »

Après avoir pris les rênes de la Confédération AES, le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a rencontré le 23 décembre 2025 à Bamako, la communauté burkinabè vivant au Mali, en Guinée et en Mauritanie.

À ce rendez-vous, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a fait le point de la situation de la reconquête du territoire. Avec des victoires décisives dans des localités jadis sanctuaires de terroristes, la reconquête territoriale s’accélère.

Ce succès militaire s’accompagne d’une avancée majeure vers l’autosuffisance alimentaire, prouvant la résilience du modèle endogène de la Révolution Progressiste Populaire. Aussi, le Président du Faso a lancé, à la diaspora, un appel à investir au pays dans un climat désormais assaini : « le bonheur de notre Peuple se construit par nos propres mains ».

Entre industrialisation massive, transformation locale de l’or et création de brigades régionales des routes, le pays développe des initiatives et se construit désormais avec ses propres ressources financières, matérielles, humaines et naturelles.

Face à la « désinformation impérialiste », le Capitaine TRAORÉ appelle à une résistance médiatique citoyenne, par une communication patriote pour affirmer la dignité africaine.

Concernant les préoccupations liées à des tracasseries policières au sein de l’espace et des trafics d’enfants vers les sites d’orpaillage, soulevées par le délégué consulaire Pascal SOMÉ, le Chef de l’État s’est voulu précis : « Il faut que les trois pays prennent des décisions fermes à l’encontre des forces qui font des tracasseries contre nos concitoyens ».

La communauté burkinabè du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée, est forte d’environ 1 545 600 habitants, selon l’Ambassadeur du Burkina Faso au Mali, Son Excellence Mme Julienne DEMBELE/SANON.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso