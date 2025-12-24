2e Sommet AES : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Mali

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 15 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est le nouveau Président de la Confédération AES pour un an
Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est le nouveau Président de la Confédération AES pour un an
Partage

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a été élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Mali par le Président malien, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, ce mardi 23 décembre, en marge des travaux de la deuxième session du collège des Chefs d’État de la Confédération des États du sahel (AES).

Une distinction qui vient saluer les efforts et l’engagement du Chef d’État burkinabè et de son homologue nigérien, également récipiendaire, dans la marche des trois pays de la Confédération vers la souveraineté et un développement partagé.

Lire aussi👉🏿Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est le nouveau Président de la Confédération AES pour un an

Cette reconnaissance témoigne de l’exemplarité des relations d’amitié solides entre les États membres de la Confédération qui entendent construire un modèle d’intégration réussie.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est le nouveau Président de la Confédération AES pour un an

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso 

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 15 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Burkina Faso : Vers une nouvelle stratégie pour des routes plus sûres à l’horizon 2030

il y a 10 secondes

Promotion de la lecture : La SAGES fait don de livres au Bibliobus du Musée national

il y a 3 heures

Solidarité : La marraine du Marathon de la solidarité offre des vivres et des pagnes aux personnes vulnérables

il y a 3 heures

CAN 2025 : « Nous sommes en mission » (Brama Traoré)

il y a 16 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page