2e Sommet AES : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Mali

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a été élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Mali par le Président malien, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, ce mardi 23 décembre, en marge des travaux de la deuxième session du collège des Chefs d’État de la Confédération des États du sahel (AES).

Une distinction qui vient saluer les efforts et l’engagement du Chef d’État burkinabè et de son homologue nigérien, également récipiendaire, dans la marche des trois pays de la Confédération vers la souveraineté et un développement partagé.

Cette reconnaissance témoigne de l’exemplarité des relations d’amitié solides entre les États membres de la Confédération qui entendent construire un modèle d’intégration réussie.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso