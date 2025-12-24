Solidarité : La marraine du Marathon de la solidarité offre des vivres et des pagnes aux personnes vulnérables

Dans un élan de partage et d’entraide, la Chaîne de la Lumière a organisé, du 19 au 21 décembre 2025, une vaste mobilisation solidaire dénommée « Marathon de la solidarité ». Cette initiative visait à collecter des dons au profit des couches sociales vulnérables, dans un contexte marqué par de nombreuses difficultés socioéconomiques.

À l’issue de cette mobilisation, la marraine de l’événement, Salimata Soré, a une nouvelle fois matérialisé son engagement humanitaire.

Le mardi 23 décembre 2025, elle a procédé à la remise d’un important lot de dons composé de 6 000 pagnes, d’une tonne de riz et de cinq tonnes d’huile, destinés aux personnes en situation de vulnérabilité.

Selon Salimata Soré, marraine du Marathon de la solidarité et donatrice, ce geste répond à un devoir moral et citoyen. « Ce don est avant tout un acte de solidarité et de compassion.

Il est destiné aux personnes démunies, mais aussi aux femmes des Forces de défense et de sécurité dont les époux sont tombés au front dans la lutte contre le terrorisme », a-t-elle expliqué.

Pour Raïssa Compaoré, organisatrice de l’activité, ce don vient renforcer la dynamique de solidarité impulsée durant les trois jours de mobilisation, qui ont connu une forte participation des populations, des partenaires et des personnes de bonne volonté.

« L’objectif du Marathon de la solidarité est de soulager, ne serait-ce qu’en partie, les difficultés quotidiennes des personnes vulnérables, surtout en cette période de fin d’année », a-t-elle indiqué.

Présent à la cérémonie, le Directeur général du Fonds national de solidarité et de résilience (FNS-RS), Dr Sami Nicolas Kambou, a précisé que l’activité a été coorganisée avec le ministère en charge de la solidarité, dans le cadre de la campagne « Dèmè Sira », lancée le 14 novembre 2025.

À travers cette initiative, la Chaîne de la Lumière réaffirme sa volonté d’inscrire la solidarité au cœur de ses actions et appelle à une mobilisation collective pour venir en aide aux plus démunis. Une démarche citoyenne qui rappelle que, face aux défis sociaux, l’union et la générosité demeurent des valeurs essentielles.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24