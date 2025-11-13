Solidarité au Burkina Faso : Une caravane de plusieurs mois, « Dɛmɛ Sira », pour prôner l’entraide

Partage

Le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale (MAHSN) a annoncé le lancement de la Campagne Nationale de Communication et de Sensibilisation sur la Solidarité, dénommée « Dɛmɛ Sira » (voie de la solidarité), ce jeudi 13 novembre 2025 à Ouagadougou. Cette campagne se tient en marge du mois de la solidarité et veut répondre à l’ambition des autorités de faire de la solidarité une cause nationale. Elle se déroulera du 14 novembre 2025 au 31 janvier 2026 sur l’étendue du territoire national.

Dès son lancement, cette caravane débutera à Ouagadougou le 14 novembre 2025 pour des activités marquant la solidarité au pays, et ce, jusqu’au 31 janvier 2026. Son objectif est de faire de la solidarité une cause nationale, un réflexe collectif, un moteur de résilience et de souveraineté, selon la Ministre de l’Action Humanitaire, le Commandant Passowendé Pélagie Kaboré.

« Cette initiative portée par le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale vise à raviver nos valeurs endogènes d’entraide, de partage et d’unité, à mobiliser tous les Burkinabè, de l’intérieur comme de la diaspora, et à renforcer la cohésion nationale qui est le socle de notre renaissance. Cette solidarité, héritée de nos ancêtres, demeure notre plus belle richesse. C’est elle qui, dans les moments les plus sombres, nous permet de nous relever, de rebâtir et d’espérer ensemble », a-t-elle expliqué.

Selon elle, la campagne « Dɛmɛ Sira » se déploiera à travers tout le territoire. Elle prendra la forme d’une caravane de la solidarité dans les treize régions, de rencontres communautaires, d’actions citoyennes et de dons symboliques. De plus, un vaste mouvement digital pour amplifier la voix de la fraternité nationale à travers le hashtag #DemeSira sera également au rendez-vous.

À l’issue de l’édition, une mobilisation endogène de fonds pour financer la solidarité est également prévue. « L’édition dernière a pu mobiliser la somme de 272 000 000 F CFA en 2024 et 300 000 000 F CFA en 2023. Ces sommes ont servi pour la construction des centres d’accueil des personnes vulnérables et bien d’autres actions humanitaires. Cette année, nous espérons récolter plus, pourquoi pas le milliard, car les défis restent énormes », a affirmé la Ministre.

Cette activité se tient au Burkina Faso depuis 17 ans maintenant dans le cadre du mois de la solidarité. Cette année, la différence réside dans l’instauration de la caravane « Dɛmɛ Sira » ou la voie de la solidarité.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24