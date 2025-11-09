« Dɛmɛ Sira » : La Voie de la Solidarité | Un appel national à l’unité et à la fraternité

Ceci est un message de Madame le Ministre de l’Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale

Le Ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale lance bientôt une Campagne nationale de communication et de sensibilisation sur la solidarité, dénommée “Dɛmɛ Sira – La Voie de la Solidarité”.

Cette initiative vise à réveiller et renforcer l’esprit d’entraide, de partage et de fraternité dans toutes les couches sociales, à promouvoir les valeurs de cohésion et d’unité nationale, et à mobiliser chaque citoyen autour d’actes concrets de solidarité, dans les écoles, les communautés, les lieux de travail et jusque dans nos foyers.

“Dɛmɛ Sira” est une invitation à retrouver le sens du “vivre ensemble”, à retisser le lien social qui fait la grandeur du peuple burkinabè.

Elle appelle chacun de nous – jeunes, femmes, hommes, Forces de Défense et de Sécurité, VDP, acteurs communautaires, religieux, coutumiers et traditionnels – à être acteur de solidarité et bâtisseur de résilience.

Burkinabè, l’heure est à l’action.

Chacun, à son niveau, peut semer une graine d’humanité :

👉 En partageant un repas,

👉 En soutenant une famille déplacée,

👉 En visitant un malade,

👉 En s’engageant pour sa communauté.

C’est par ces gestes simples que nous consoliderons la paix, la dignité et la force de notre Nation.

J’en appelle à l’ensemble des institutions, des collectivités, des organisations, des médias, ainsi qu’à chaque citoyen et citoyenne du Burkina Faso à s’approprier cette campagne et à porter haut les couleurs de la solidarité nationale.

Ensemble, marchons sur “Dɛmɛ Sira – La Voie de la Solidarité”,

pour un Burkina Faso uni, fort et résilient.

Que vive la solidarité nationale !

Que vive le Burkina Faso !

Commandant Passowendé Pélagie KABORE

Source : Ministère de l’action humanitaire et la solidarité nationale