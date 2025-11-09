Marathon Houet de Sidwaya : Une première édition couronnée de succès à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, la capitale économique et culturelle du pays a abrité, le samedi 8 novembre 2025, la première édition du Marathon Houet de Sidwaya. Cette initiative des Éditions Sidwaya a réuni plus d’un millier de participants venus de plusieurs régions du Burkina Faso.

Le top départ a été donné par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, en présence de nombreuses autres autorités régionales et nationales et d’un public fortement mobilisé pour assister à l’activité.

Placée sous le thème « Le sport, facteur de paix et de cohésion sociale », cette compétition sportive a permis de mettre en lumière les valeurs d’unité, de solidarité et de vivre-ensemble, à travers l’effort collectif et le fair-play.

Sur les circuits de 10 et 21 kilomètres, les coureurs ont traversé les principales artères de la cité de Bobo-Dioulasso, portés par les acclamations d’une foule nombreuse tout au long du parcours.

Pour les organisateurs, cette première édition visait avant tout à renforcer les liens sociaux et à rapprocher davantage Sidwaya de son lectorat par le biais d’une activité sportive fédératrice. Au regard de l’engouement suscité et de la forte participation enregistrée, le pari semble bel et bien tenu.

Une initiative novatrice selon le Ministre Gilbert Ouédraogo

Prenant la parole à l’occasion, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a salué cette initiative novatrice. « Je voudrais que nous puissions prêcher l’évangile de la paix et de la cohésion sociale, car notre pays en a besoin », a-t-il déclaré, avant de féliciter les coureurs pour leur discipline et leur endurance.

La directrice générale des Éditions Sidwaya, Mme Assétou Badoh, s’est dite profondément satisfaite de la réussite de cette première édition. « Nous avons vu des athlètes engagés, pas d’abandon, tout le monde est arrivé à bon port.

C’est le signe de la résilience que nous recherchons à travers cette compétition », a-t-elle affirmé, avant de lancer, non sans émotion que « Le Marathon Houet de Sidwaya est né, il a couru, il a sué, et il a réussi ! »

La Directrice générale des Éditions Sidwaya se dit très satisfaite de cette première édition

Dans son discours, Mme Badoh a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la mission historique de Sidwaya, fondé le 5 avril 1984 par le capitaine Thomas Sankara, pour informer, mobiliser et fédérer le peuple burkinabè autour des idéaux de progrès.

Elle a également salué l’appui des autorités nationales et régionales, des partenaires publics et privés, ainsi que des forces de sécurité et de secours qui ont contribué à la réussite de l’événement.

S’adressant enfin aux habitants de Bobo-Dioulasso et de la région du Houet, la directrice a lancé un appel à la mobilisation. « Le Marathon Houet de Sidwaya est désormais votre marathon. Appropriez-vous-le, soutenez-le, et faites-le grandir ! », a-t-elle souligné.

Le palmarès

Pour cette première édition, dans la catégorie des 21 km hommes, Nikiema T. Romain s’est distingué 1er, Nion Roger 2eme et Nabié Boubacar Sidiki 3eme.

Dans la catégorie des 21 km filles, Kindle Florence a décroché la première place, Bayili Marceline, la deuxième place et Gniessien Farida la troisième place.

Pour les 10 km hommes, Konaté Daouda est ressorti 1er, Paré Aramiyaho 2eme et Zongo R. Robert 3eme.

Dans la catégorie des 10 km femmes, Sibiri Sita est arrivée première, suivie de Badolo Odette deuxième et Sylla Roukiatou troisième.

À l’unanimité, tous les athlètes ont marqué leur satisfaction quant a l’organisation de cette compétition. Au-delà des prix et gadgets reçus, ils ont souligné que le marathon a permis de promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les Burkinabè. Ils ont terminé en invitant les organisateurs à perpétuer cette initiative.