Marathon Houet des Éditions Sidwaya : Bobo-Dioulasso accueille la première édition le 8 novembre 2025

Les Éditions Sidwaya lancent la première édition du Marathon Houet, prévue pour le samedi 8 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Placée sous le thème « Le sport, facteur de paix et de cohésion sociale », cette initiative entend promouvoir la culture sportive tout en renforçant les liens communautaires à travers un événement populaire et fédérateur.

La conférence de presse d’annonce s’est tenue le mardi 4 novembre 2025 à la Direction régionale des éditions Sidwaya de l’Ouest. Moussa Congo, Directeur commercial et marketing, au nom de la Directrice générale, a précisé que ce marathon ambitionne de devenir un rendez-vous sportif incontournable, contribuant à la promotion du sport et au renforcement de la cohésion sociale.

La compétition comprendra deux parcours à savoir un circuit de 21 km pour l’élite nationale et un parcours de 10 km pour l’élite régionale. Entre 1000 et 1500 participants sont attendus pour cette première édition, ouverte aux Burkinabè et aux ressortissants des pays de l’AES résidant au Burkina Faso.

Des récompenses pour encourager la performance

Pour la course nationale de 21 km, les trente premiers recevront chacun 20 000 F CFA. Dans la catégorie régionale de 10 km, les 21 premiers repartiront avec 15 000 F CFA chacun. Deux prix spéciaux AES seront également décernés : le premier de 150 000 F CFA et le second de 50 000 F CFA. Côté féminin, la première remportera 30 000 F CFA, la deuxième 20 000 F CFA et la troisième 15 000 F CFA.

Un évènement de communion et de reconnaissance

Pour les organisateurs, le Marathon Houet des Éditions Sidwaya est plus qu’une simple compétition sportive. Il se veut un symbole d’unité et de résilience. Un village du marathon sera installé à la Maison de la culture de Bobo-Dioulasso du 7 au 9 novembre 2025, avec des animations et une édition spéciale du journal Sidwaya.

Lors de la conférence de presse, les Éditions Sidwaya ont salué l’accompagnement de leurs partenaires, notamment la Fédération burkinabè d’athlétisme, Orange Burkina, LAFI et TECSON-LG, pour leur engagement à la réussite de cette première édition.

Ils invité la population de Bobo Dioulasso et environnante à sortir massivement pour vivre un événement qui vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.