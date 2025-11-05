550 litres de carburant et 500 litres d’alcool frauduleux saisis par les agents des Eaux et Forêts

Dans le cadre de leurs missions régaliennes de sécurisation des massifs forestiers, les agents des Eaux et Forêts ont effectué une mission de patrouille du 21 au 24 octobre 2025 dans les localités de Zambo, Manoi (frontière ghanéenne), Dissin et de la Forêt Classée (FC) de Bontioli.

Aux termes de la mission, d’importants résultats ont été atteints. Il s’agit entre autres de la saisie d’un tricycle transportant 550 litres de carburant frauduleux et de 500 litres d’alcool d’origine frauduleuse.

Ces résultats obtenus témoignent de la vigilance et de l’engagement du personnel Forestier sur le terrain.

LES OPÉRATIONS SE POURSUIVENT AVEC LA MÊME DÉTERMINATION !

Source : DComD/DGEF