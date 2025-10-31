Pouytenga : La Douane frappe fort contre la contrebande, plus de 345 millions de FCFA de produits illicites saisis

La nuit du jeudi 30 octobre 2025 restera marquée dans la ville commerçante de Pouytenga. Une vaste opération menée par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) de la Direction Générale des Douanes (DGD) a permis de démanteler un important réseau de contrebande pharmaceutique et chimique.

Alertés par une dénonciation citoyenne, les agents de la DST ont mené une descente surprise dans plusieurs entrepôts de la ville, réputée pour ses échanges commerciaux intenses. À l’issue de l’opération, ils ont mis la main sur 1 138 colis de médicaments prohibés, 436 cartons de cigarettes frauduleuses et 27 fûts de cyanure, pour une valeur totale estimée à plus de 345 millions de francs CFA.

27 fûts de cyanure
Le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué la rigueur et la détermination des équipes mobilisées.

« Derrière ces chiffres, c’est un message fort que nous adressons à tous les acteurs du commerce : aucune ville, aucun marché, aucune piste ne sera un refuge pour la fraude », a-t-il déclaré.

Direction de la Surveillance du Territoire (DST)
Cette opération, qui s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la fraude et la criminalité économique, vise à renforcer la sécurité sanitaire et économique du pays. Elle symbolise, selon plusieurs observateurs, une affirmation de la souveraineté économique du Burkina Faso face aux réseaux illicites.

À Pouytenga, les Douaniers ont rappelé que la vigilance ne s’exerce pas seulement de jour, mais à chaque instant, pour défendre la Nation. L’opération, au-delà de la saisie record, traduit une volonté d’État ferme : celle de ne laisser aucun espace à la fraude.

436 cartons de cigarettes frauduleuses
« Tant que le devoir veille, la fraude tremble », résume un responsable douanier, soulignant la détermination de l’administration à protéger les citoyens.

Source : SCRP-DGD

