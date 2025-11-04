Opérations antiterroristes : Les forces combattantes affichent une puissance de feu supérieure et neutralisent plusieurs centaines de criminels

Au cours du mois d’octobre et au début du mois de novembre 2025, les forces combattantes nationales ont intensifié leurs actions sur le terrain face aux hordes terroristes. Ces opérations ont répondu comme il se doit aux offensives ennemies, démontrant une supériorité opérationnelle croissante. Plusieurs leaders terroristes ont été neutralisés et d’autres capturés au cours des interventions menées de jour comme de nuit sur différents théâtres d’opérations.

Le bilan du mois d’octobre témoigne d’une activité soutenue. Plusieurs centaines de terroristes ont été neutralisés au cours de cette période, toutes zones confondues. Par ailleurs, plus d’une dizaine d’individus armés ont été capturés.

Les opérations ont couvert aussi bien des escortes logistiques stratégiques que des missions de ravitaillement des populations et des actions offensives ciblées contre des bases et rassemblements ennemis.

Ces résultats sont en grande partie liés à la montée en puissance des opérations aéroterrestres, qui nécessitent une coordination étroite entre unités au sol, drones, avions de combat, renseignement et commandement opérationnel.

Les frappes sont généralement déclenchées à la suite de surveillances aériennes poussées, permettant de localiser les groupes armés dans des zones boisées, des bases improvisées ou des bâtiments abandonnés.

Plusieurs actions marquantes illustrent cette dynamique. Le 8 octobre, un groupe spécialisé dans l’utilisation de drones pour larguer des explosifs sur les convois logistiques, opérant entre Bourzanga et Djibo, a été localisé puis détruit lors d’une série de frappes aériennes, y compris ses chefs.

Le 17 octobre, des renseignements ont permis de cibler des positions de commandement dans la zone de Djibo, entraînant la destruction d’un important dépôt d’armes et de munitions.

À Yamba (25 octobre) et autres localités, d’importantes colonnes terroristes ont été repérées avant d’être bombardées par drones de combat et avions d’attaque, y compris pendant leur sommeil, entrainant la neutralisation de plusieurs dizaines de combattants.

La capture de terroristes vivants constitue un atout majeur pour les forces de défense. Les informations issues des interrogatoires contribuent à planifier les opérations futures, mais aussi à faciliter la prise en charge judiciaire des auteurs d’attaques.

De même, les matériels récupérés sont soumis à des vérifications d’origine. Grâce à la traçabilité des numéros de série, il est désormais possible d’identifier les circuits d’approvisionnement et les soutiens logistiques des groupes terroristes. Le matériel inutilisable est systématiquement détruit.

Le Lieutenant-colonel Abdoul Aziz Ouédraogo, Porte-parole des Forces Armées nationales, salue une action coordonnée à l’échelle nationale. L’armée de l’air assure l’appui aérien, le renseignement et le transport stratégique. La Douane joue un rôle déterminant dans le blocage des substances destinées à la fabrication d’explosifs. La Police nationale, la Gendarmerie nationale, les Eaux et Forêts et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) contribuent également à la sécurisation des zones.

Sur le plan régional, les avancées se poursuivent au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES). L’Etat-major intégré de la Force unifiée a été déployé à Niamey du 14 au 16 octobre, marquant une étape majeure dans son opérationnalisation.

Ces succès sont rendus possibles par les investissements accrus de l’État dans l’équipement des forces et par le soutien constant de la population, notamment via le Fonds de soutien patriotique. Le message reste le même : « Déposer les armes ou en assumer les conséquences ». Grâce à la détermination des soldats et des populations, la victoire est certaine.

