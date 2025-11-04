Éducation : La Radio Télévision Éducative (RTE), la voix du savoir au service de tous les Burkinabè

Le ministre d’État, chargé de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, a procédé, au nom du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, au lancement officiel de la Radio Télévision Éducative (RTE), ce mardi 4 novembre 2025, à Ouagadougou. Ce nouveau média émet désormais sur la fréquence 107.4 FM.

La RTE se veut un instrument au service des ministères en charge de l’éducation à tous les niveaux, notamment l’enseignement de base, secondaire, supérieur et universitaire.

Elle a pour vocation d’assurer des cours à distance, de promouvoir la culture burkinabè, le civisme et le patriotisme, mais aussi de diffuser des messages de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et de proposer des programmes spécialement dédiés aux enfants.

Dotée d’un dispositif de streaming pour les plateformes numériques, la RTE sera également disponible très prochainement sur la Télévision numérique terrestre (TNT), afin d’élargir son audience à l’ensemble du territoire national.

Parrain de la cérémonie, Louis Modeste Ouédraogo, président du Conseil supérieur de la communication (CSC), a salué la mise en place de cette radio éducative qu’il qualifie d’« outil d’émancipation et d’inspiration ».

« Nous invitons chacun à soutenir cette initiative, à la promouvoir, à être un fidèle auditeur de la RTE et à en faire un éclatant succès. Que cette radio soit la voix de l’espoir, du savoir et de l’unité pour le Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Pour Sosthène Dingara, ministre en charge de l’Enseignement de base, la RTE représente une véritable salle de classe sur les ondes et en ligne.« C’est le prolongement des classes dans un système qui permet de transmettre le savoir autrement. Cette initiative traduit la volonté du gouvernement de rendre l’enseignement inclusif et équitable, en atteignant les élèves des zones les plus reculées et difficilement accessibles », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que la RTE diffusera diverses émissions consacrées à la formation, à la pédagogie et à la profession enseignante .« Il s’agit aussi d’assurer une formation continue, équitable pour tous les enseignants. Grâce à la RTE, nous disposons désormais d’un canal privilégié pour vulgariser les réformes éducatives et harmoniser les pratiques », a-t-il précisé.

Représentant le Premier ministre, le ministre d’État Émile Zerbo a souligné que la RTE constitue la réponse d’un gouvernement résolument engagé contre l’exclusion éducative. « Le savoir est une arme de libération et un instrument de souveraineté.

Les défis actuels de notre système d’apprentissage se résument à l’accès à l’éducation et à la qualité de l’enseignement offert à nos enfants. À cela s’ajoutent la nécessité de renforcer l’alphabétisation, la formation technique et professionnelle, ainsi que la valorisation de nos langues nationales, piliers de notre identité et vecteurs d’un développement endogène », a-t-il affirmé.

Selon lui, la RTE se présente comme un outil pédagogique et de transformation sociale, destiné à assurer la continuité des apprentissages pour les élèves en rupture scolaire et les étudiants en quête de perfectionnement.

« Le lancement de la RTE est un projet d’envergure nationale qui nous engage tous. Il symbolise notre foi en l’avenir et notre capacité à transformer nos défis en opportunités », a-t-il conclu, tout en invitant le personnel de la RTE à veiller à la préservation des infrastructures et du matériel mis à leur disposition.