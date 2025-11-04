Musique : Sana Bob bénit son nouvel album « Ra yamb yé » auprès du Moogho Naaba

0 Partages Partager Twitter

L’artiste musicien burkinabè Sana Bob a présenté officiellement son nouvel album intitulé « Ra yamb yé » au Moogho Naaba Baongo, ce mardi 4 novembre 2025, à Ouagadougou. Ce geste hautement symbolique traduit son attachement à la tradition et son respect envers l’autorité coutumière.

Sorti en janvier 2025, l’album est un hommage vibrant aux orphelins et aux veuves, souvent marginalisés dans les sociétés africaines. En se rendant personnellement au palais du Moogho Naaba, Sana Bob a voulu placer cette œuvre sous le sceau de la bénédiction.

« Je me suis déplacé personnellement pour venir prendre les bénédictions du Moogho Naaba, car dans toute chose, il faut commencer par la tête », a confié l’artiste.

Cette visite revêt aussi une dimension spirituelle, puisque Sana Bob s’apprête à entamer une tournée nationale et internationale. « Je veux que, partout où j’irai, je porte haut le nom du Burkina Faso, et que l’on sache que j’ai reçu les bénédictions du Moogho Naaba avant de commencer quoi que ce soit », a-t-il ajouté.

Composé de neuf titres, l’album « Ra yamb yé » aborde des thématiques profondes liées à la solidarité, la résilience et l’humanité. Le morceau « Gandaoga Biiga », par exemple, rend hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour les sacrifices qu’elles consentent chaque jour afin de préserver la paix.

À travers cette œuvre, Sana Bob interpelle les consciences et invite la société à plus de compassion envers les couches vulnérables. « Ici, on a souvent tendance à mettre à l’écart les veuves et les orphelins. Il faut vraiment que nous leur apportions un soutien, surtout face à la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso », a-t-il plaidé.

Entre engagement social et respect des traditions, Sana Bob signe avec « Ra yamb yé » une œuvre profonde et inspirante, symbole d’une musique au service de la dignité humaine et des valeurs culturelles africaines.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24