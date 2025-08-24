Faso Mêbo : L’artiste Sana Bob fait un don d’une tonne de ciment et de matériel de construction

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’artiste musicien Sana Bob a fait un don d’une tonne de ciment, le samedi 23 août 2025, à Faso Mêbo, au quartier général de l’initiative situé à Ouagadougou. Un geste fort qui traduit sa volonté de répondre à l’appel patriotique et d’accompagner les initiatives de développement du pays.

Sana Salif, alias Sana Bob, a apporté sa contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo à travers un don d’une tonne de ciment avec des matériels : niveau, pelles, cordes, fil de fer et mètre. Le but de cette contribution est de participer à l’embellissement des villes et à l’autonomie du Burkina Faso.

L’artiste a expliqué les raisons de cette contribution. À l’entendre, cette action répond à l’appel du Président du Faso. L’initiative Faso Mêbo, lancée pour mobiliser les énergies et les ressources nationales, vise notamment à embellir les villes et à renforcer l’autonomie du Burkina Faso.

« Servir son pays est un devoir pour chaque citoyen. On a attendu l’appel de notre Président, le Capitaine Ibrahim Traoré, et Faso Mêbo, ça nous concerne tous. C’est vrai, on ne savait pas, ce sont de nouvelles idées et c’est ce que les Burkinabè attendaient. Mais nous, les artistes engagés, nous attendions ça, parce qu’on est déjà content de ce qui se passe dans notre pays actuellement au niveau de Faso Mêbo et de tout ce que fait le gouvernement », a-t-il indiqué.

Il a lancé un appel à l’endroit de ses amis artistes, même si certains ont déjà contribué. « Je lance un appel à tous les artistes du Burkina Faso, à ceux qui ont les moyens de venir contribuer. Quand on voyait ça à la télé, beaucoup n’y croyaient pas, mais c’est la réalité qui est là », a-t-il fait entendre.

Vincent SAVADOGO et Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaires)

Burkina 24