Paris convoque l’ambassadrice italienne après des propos de Matteo Salvini visant Emmanuel Macron

Nouvelle tension diplomatique entre Paris et Rome. La France a convoqué l’ambassadrice d’Italie, Emanuela D’Alessandro, après les propos jugés « inacceptables » du vice-Premier ministre italien Matteo Salvini contre le président Emmanuel Macron, le vendredi 22 août 2025.

Interrogé à Milan sur un éventuel déploiement de soldats italiens en Ukraine une fois un cessez-le-feu conclu, Salvini a ironisé en déclarant que « Macron pourrait y aller lui-même, mettre un casque et prendre un fusil ».

Le leader de la Ligue, allié de Marine Le Pen, avait déjà qualifié en mars le chef de l’État français de « fou », l’accusant de pousser l’Europe à la guerre avec la Russie.

Selon une source diplomatique, l’ambassadrice italienne, convoquée le jeudi 21 août 2025, s’est vu rappeler que de tels propos allaient « à l’encontre du climat de confiance et de la relation historique entre nos deux pays », mais aussi des récentes convergences bilatérales, notamment sur le soutien militaire et politique à l’Ukraine.

Divergences sur l’Ukraine

Alors que la France et le Royaume-Uni mènent une « coalition des volontaires » en faveur du déploiement de contingents en Ukraine après un accord de paix, l’Italie de Giorgia Meloni s’y oppose fermement. Matteo Salvini, lui, se positionne comme l’une des voix les plus critiques en Europe contre l’engagement militaire occidental face à la Russie.

Source : TF1