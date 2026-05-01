Fête du Travail 2026 : Le Président du Faso salue l’engagement des travailleurs burkinabè

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À l’occasion de la célébration de la Fête du Travail, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a rendu un vibrant hommage au peuple burkinabè pour son engagement quotidien dans la construction d’une nation forte et prospère.

Dans un message adressé à la Nation ce 1er mai 2026, le Chef de l’État a salué le courage et la détermination des travailleurs burkinabè, qu’il considère comme les principaux artisans des acquis enregistrés dans le cadre de la Révolution progressiste populaire.

Selon le Président du Faso, les avancées réalisées reposent sur « l’intelligence des travailleurs burkinabè » ainsi que sur leur volonté de bâtir un pays garantissant le bien-être des populations.

Le Capitaine Ibrahim Traoré a également exhorté les travailleurs à maintenir leurs efforts pour accompagner le développement du Burkina Faso. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir des valeurs de créativité, d’innovation et de patriotisme afin de consolider les bases du progrès national.

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« L’avenir de notre Nation dépend de travailleurs créatifs, innovateurs et patriotes », a-t-il affirmé, appelant l’ensemble des Burkinabè à poursuivre le travail collectif dans l’intérêt supérieur de la Patrie.

Le message du Chef de l’État s’est achevé par des vœux de bonne fête adressés à tous les travailleurs burkinabè, sur fond d’appel à l’unité et à l’engagement national.

Retrouvez l’intégralité de son message ici 👇🏿

MESSAGE du Président du Faso, Fête du travail 1er Mai 2026-1
     
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