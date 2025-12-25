Noël 2025 : Le Président du Faso appelle à l’unité nationale et rend hommage aux forces combattantes

Partage

À l’occasion de la célébration de la fête de la Nativité, le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message de Noël à la Nation, marqué par des appels à la paix, à la fraternité et à l’unité nationale dans un Burkina Faso « uni dans sa diversité ».

Dans ce message, le Chef de l’État a formulé ses vœux les plus chaleureux à l’endroit de la communauté chrétienne, souhaitant que cette célébration soit un moment de partage et de cohésion renforçant l’appartenance à la communauté nationale.

Le Président a également exprimé sa joie et sa solidarité envers les compatriotes récemment réinstallés dans leurs localités d’origine, après avoir été contraints de les quitter durant plusieurs années en raison de l’insécurité. Il a salué leur résilience et leur retour progressif sur leurs terres, symbole d’un espoir retrouvé.

Une pensée particulière a été adressée aux Forces combattantes engagées sur le front, pour leur courage et leur détermination dans la reconquête de l’intégrité du territoire national. Le Chef de l’État a réaffirmé son soutien et la reconnaissance de la Nation à ces hommes et femmes qui œuvrent quotidiennement à la défense du Burkina Faso.

Le message s’est achevé par des vœux de joyeuse fête de Noël à l’ensemble des Burkinabè, dans « la sobriété et la dignité », en droite ligne avec les valeurs de solidarité et de résilience prônées par les autorités.

Ce message officiel de Noël 2025 s’inscrit dans une dynamique de rassemblement et de réaffirmation des valeurs nationales, dans un contexte de lutte pour la paix et la stabilité.