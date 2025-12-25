Noël 2025 : Zorgho célèbre la Nativité dans la ferveur et la communion

À l’instar des autres localités du Burkina Faso, la ville de Zorgho a célébré la fête de Noël 2025 dans une atmosphère de recueillement, de ferveur religieuse et de communion fraternelle. Les fidèles chrétiens se sont mobilisés dans les différentes paroisses pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, à travers des messes solennelles, des prières et des chants liturgiques.

À la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Zorgho, la messe de la veille de Noël, célébrée dans la nuit du mercredi 24 décembre 2025, a rassemblé de nombreux fidèles.

La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Séraphin François Rouamba, archevêque émérite de Koupéla, assisté des abbés Valéry Sandwidi, vicaire de la paroisse, et Germain Tapsoba, professeur au Petit séminaire de Baskouré.

Dans son homélie, l’accent a été mis sur le sens profond de Noël, symbole d’espérance, de paix et d’amour, dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux.

Les célébrations ont également invité les fidèles à renforcer les valeurs de solidarité, de pardon et de vivre-ensemble.

Au-delà de la dimension religieuse, la fête de Noël à Zorgho a été marquée par des moments de retrouvailles familiales et des gestes de générosité, traduisant l’esprit de partage propre à cette période.

Pour Larba Wendimi Kaboré, fidèle catholique de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, Noël demeure le fondement même de la foi chrétienne.

« Noël, c’est la naissance de Jésus-Christ, l’envoyé de Dieu, le Sauveur de l’humanité, celui qui apporte la paix et la joie au monde.

Les Noëls se ressemblent, car c’est la même foi qui nous rassemble. La liturgie, les lectures et les chants restent les mêmes, et c’est ce qui fait la beauté de cette fête », a-t-il confié.

Il a également rappelé que la Nativité, annoncée à la Vierge Marie par l’ange Gabriel, constitue l’essence même de la foi chrétienne. « Reconnaître que Jésus est né pour sauver l’humanité, c’est ce qui donne sens à notre vie de croyant », a-t-il indiqué.