Burkina Faso : La DGTTM impose l’immatriculation provisoire (WW) des motos avant livraison

La Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) a lancé une opération de contrôle ciblant les vendeurs de motos et tricycles à Ouagadougou ce 04 novembre 2025. L’objectif est l’application stricte de la loi de 1992 qui rend obligatoire l’immatriculation provisoire (série WW) des motos et tricycles avant qu’ils ne quittent les magasins.

Après deux années de sensibilisation, la patience des autorités semble être arrivée à son terme. Cette mesure est importante pour la sécurité nationale, alors que des milliers d’engins circulent sans identité.

Le contrôle, mené par une équipe interministérielle (Défense, Sécurité, Transports, Commerce, Finances, etc.), a visé trois points chez les commerçants : la détention de l’agrément (carte W), l’application de l’immatriculation en série WW avant livraison, et la conformité des documents.

Le Directeur Général de la DGTTM, Sibidi Vincent Tougri, a justifié cette action par l’impératif de sûreté publique. « Nous sommes là ce matin pour l’application de la loi et aussi les décrets et les arrêtés sur les immatriculations provisoires. Dans ces temps d’insécurité, quand quelqu’un roule sur un engin qui n’est pas immatriculé, alors on a même peur de lui, on ne sait pas d’où ça vient », a-t-il indiqué.

Il a rappelé que la mesure deviendrait incontournable d’ici peu. « À partir de 2026, une mesure nouvelle est là. Le dossier d’immatriculation définitive des engins doit comporter forcément, votre document d’immatriculation provisoire W.W. », a-t-il informé.

L’équipe de la DGTTM a commencé sa tournée par CFAO Mobility Burkina à la ZAD, un concessionnaire qualifié de «bon élève» qui délivre le WW à ses clients depuis un certain temps. Le Directeur des opérations, Martin Ouattara, a accueilli la mesure avec fierté.

« Aujourd’hui, toute moto qui est achetée à CFAO, surtout avec l’immatriculation provisoire, il y a une traçabilité. Dans notre contexte d’insécurité, je pense que tout le monde, tous les vendeurs et les concessionnaires, devraient suivre ce pas », a-t-il exprimé.

Martin Ouattara a d’ailleurs coupé court aux rumeurs de lenteur. « En gros, 5-10 minutes maxi, le client a son immatriculation provisoire, dès qu’il achète sa moto », a-t-il ajouté.

Le constat n’est cependant pas général. À Watam SA à Gounghin, l’immatriculation provisoire est en place pour les quatre-roues, mais pas encore pour les motos. Mahamadé Tamboura, Directeur des affaires juridiques, a promis une régularisation rapide.

« Watam est partiellement en règle. Pour ce qui est de la motocyclette, le dispositif est là, pour le moment, il n’est pas fonctionnel. Mais tout est mis en œuvre pour que l’immatriculation provisoire soit également valable pour la motocyclette », a-t-il promu.

Pour la société Bati-Pro, son directeur général, Kahlil Khalaf, a révélé qu’il n’était pas informé de l’obligation. « Honnêtement, si ce n’est pas aujourd’hui, on ne savait même pas qu’il y avait ce système qui était en place. On ne savait pas. Aujourd’hui qu’on est au courant, nous allons commencer déjà par avoir l’agrément», a -t-il confié.

Le Directeur de la circulation routière, Baowendmanégré Zoungrana, a conclu la journée par un avertissement ferme.

« Cette sortie a été une sortie de sensibilisation, mais en même temps un avertissement parce que nous ne chercherons aucun véhicule sur les voies ouvertes à la circulation routière sans être identifié. On ne va plus accepter des dossiers d’immatriculation sans en tout cas l’immatriculation provisoire», a-t-il averti.

Les vendeurs défaillants sont désormais sous surveillance. La DGTTM prévoit d’arrêter tous les engins non-immatriculés en circulation à partir de fin décembre 2025/début 2026, la responsabilité de l’infraction reposant sur ceux qui les ont livrés.

Akim KY

Burkina 24