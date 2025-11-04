Guinée présidentielle 2025 : Toumba Diakité dépose sa candidature depuis la prison

0 Partages Partager Twitter

Coup de tonnerre sur la scène politique guinéenne. Le Commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, a officiellement déposé sa candidature pour l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Une annonce d’autant plus inattendue que l’intéressé purge actuellement une peine de dix ans de prison à la Maison Centrale de Conakry, à la suite de sa condamnation pour crimes contre l’humanité dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009.

Toumba Diakité se présente sous les couleurs du Parti pour la Réconciliation et le Travail (PRT). Selon les informations obtenues, ses représentants ont versé la caution légale de 900 millions de francs guinéens et déposé le dossier complet au greffe de la Cour suprême, le tout enregistré sous le numéro 32, le dernier jour des dépôts.

Le PRT précise qu’un collège d’avocats distinct de l’équipe de défense pénale de Toumba a été constitué pour suivre cette démarche politique.

La candidature de Toumba Diakité soulève un débat juridique complexe. En vertu de l’article 45 de la Constitution guinéenne, tout candidat doit jouir de ses droits civils et politiques. De plus, le Code électoral exclut de l’éligibilité toute personne condamnée définitivement pour un crime ou un délit.

Or, si le Commandant Diakité a bien été reconnu coupable le 31 juillet 2024, sa condamnation n’est pas encore définitive, car il a interjeté appel. C’est cette subtilité procédurale qui lui permet, pour l’instant, de bénéficier de la présomption d’éligibilité.

Cette candidature inattendue a surpris jusqu’à son entourage familial. Le père du Commandant, Mamadi Diakité, a confié à la presse que «je ne suis pas au courant de sa candidature ». De son côté, Maître Lancinet Sylla, l’un des avocats de Toumba, a refusé de confirmer ou d’infirmer l’information, invoquant la confidentialité des démarches juridiques.

Prochaine étape : La décision de la Cour suprême

La Cour suprême de Guinée devra désormais examiner l’ensemble des dossiers de candidature, administratifs, médicaux et judiciaires, avant de publier la liste définitive des candidats d’ici le 13 novembre 2025. La décision finale pourrait faire jurisprudence, tant cette candidature hors norme interroge sur la compatibilité entre procédure judiciaire et participation politique.