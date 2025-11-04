Pèlerinage à La Mecque : 148 agences de voyages présélectionnées pour les éditions 2026 et 2027 au Burkina Faso

Hadj, Pèlerinage à La Mecque, La Kaaba Ph lorientlejour.com
Pèlerinage à La Mecque (Ph : lorientlejour.com)

Le Ministère d’État chargé de l’Administration territoriale et de la Mobilité a publié la liste des agences de voyages présélectionnées pour l’organisation du pèlerinage à La Mecque et de la Oumra pour les années 2026 et 2027.

Au total, 148 agences de voyages et de tourisme ont été retenues à l’issue du processus de sélection. Ces structures auront pour mission d’accompagner et d’encadrer les pèlerins burkinabè durant les prochaines éditions du Hadj et de la Oumra.

Toutefois, le ministère précise que cette présélection demeure provisoire et soumise à un contrôle approfondi, qui permettra de confirmer définitivement les agences habilitées à exercer dans ce cadre.

La liste officielle, rendue publique par les autorités, comprend notamment Adam Voyages et Tourisme, Africa Voyages, Al Hidaaya, Al Hekma Voyages, Excellence Voyage SARL, Ifada Voyages, Madina Voyages, Moustakime Travel and Tour, Zama Voyages et Tourisme, ainsi que bien d’autres structures opérant sur le territoire national.

Selon le ministère, cette démarche vise à garantir une meilleure organisation du pèlerinage, assurer le respect des normes en vigueur et offrir des conditions optimales aux futurs pèlerins.

