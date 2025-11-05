Côte d’Ivoire : Le Conseil constitutionnel valide la réélection du président Alassane Ouattara

0 Partages Partager Twitter

En Côte d’Ivoire, sans surprise, le Conseil constitutionnel a confirmé le mardi 4 novembre 2025, la réélection du président sortant Alassane Ouattara à l’élection de présidentielle du 25 octobre avec le score de 89,77% des suffrages exprimés.

La présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, a validé les résultats annoncés par la Commission Electorale Indépendante au lendemain de la présidentielle du 25 octobre 2025.

Alassane Ouattara devance le candidat Jean-Louis Billon qui obtient 3,09 %, Simone Gbagbo (2,48 %), Ahoua Don Mello (1,97 %) et Henriette Lagou (1,15 %) des voix.

A en croire Chantal Nana Camara, la présidente de cette institution, aucune réclamation n’a été enregistrée et l’examen des procès-verbaux des résultats, n’a révélé aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin. Elle affirme, par conséquent, que le scrutin du 25 octobre a été régulier et confirma également le taux de participation évalué à 50,10 %.

Réagissant à la validation de sa victoire à la présidentielle d’octobre dernier, le président Alassane Ouattara dans une publication sur Facebook a remercié ses électeurs pour la confiance renouvelée. « Merci à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien pour la confiance renouvelée.

Cette victoire est la vôtre. Celle d’un peuple qui a choisi d’avancer. Celle d’une grande Côte d’Ivoire, ambitieuse, prospère et solidaire. Ensemble, poursuivons notre marche vers le développement, dans la paix et la fraternité », a-t-il partagé.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire