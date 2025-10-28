Présidentielle en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara déclaré vainqueur avec 89,77 % des suffrages

Alassane Ouattara

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a obtenu 89,77 % des suffrages pour mener un quatrième mandat, à l’issue de l’élection présidentielle, samedi 25 octobre 2025. L’annonce a été faite, lundi 27 octobre 2025, par le président de la Commission électorale indépendante, Ibrahime Koulibaly-Kuibiert.

Le Président ivoirien sortant, Alassane Ouattara, va remplier pour un quatrième mandat. En effet, selon les résultats provisoires communiqués par le président de la Commission électorale indépendante, Ibrahime Koulibaly-Kuibiert, dans l’après-midi du lundi 27 octobre 2025, il a été réélu avec 89,77 % des suffrages lors de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Il a été suivi de Simone Ehivet Gbagbo avec 2,42% de voix, Henriette Lagou, 1,15 %, Jean-Louis Billon, 3,09% et enfin de Ahoua Don Mello, 1,97 %. Le taux de participation à cette élection présidentielle a été estimé à 50,10% contre 53,90% en 2020.

Ce sont près de neuf millions d’électeurs, en Côte d’Ivoire et à l’étranger, qui étaient convoqués aux urnes à cette consultation électorale qui, selon certains observateurs, a enregistré quelques scènes violentes dans certaines localités.

Source : Sidwaya

