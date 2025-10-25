Présidentielle en Côte d’Ivoire : Les excuses d’un média en ligne après avoir affiché des résultats avant la tenue du scrutin

0 Partages Partager Twitter

En Côte d’Ivoire, Abidjan.net, le portail d’information de référence s’est dit navré à la suite d’un « regrettable incident technique » ayant provoqué, sur son site web, l’affichage par « erreur » des résultats de l’élection présidentielle du samedi 25 octobre 2025.

Le média en ligne ivoirien explique : « Dans le cadre des préparatifs de la plateforme numérique dédiée au suivi des résultats de l’élection présidentielle, prévue le 25 octobre 2025, un dysfonctionnement technique est survenu lors des opérations de mise à jour ». Cet « incident » comme le mentionne Abidjan.net a entraîné l’affichage momentané des résultats provisoires de la présidentielle ivoirienne 24 heures avant la tenue du scrutin, de quoi susciter la curiosité des populations.

Abidjan.net, dans un document intitulé « Communiqué d’excuses officiel » tenait ainsi « à préciser, sans aucune ambiguïté que, le scrutin n’ayant pas encore eu lieu, les données ainsi affichées ne constituent en aucun cas des résultats réels ou officiels ».

A titre d’information, ces résultats publiés avant l’heure des élections donnaient le chef de l’Etat sortant, Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), vainqueur de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 dès le premier tour avec un score soviétique de l’ordre de 95%.

Explications : « Cette anomalie résulte d’un dysfonctionnement technique intervenu pendant les essais internes de la plateforme, une procédure habituelle réalisée avant chaque échéance électorale afin de garantir sa fiabilité et sa conformité aux standards techniques », se défend Abidjan.net avant de se fondre en excuses en ces termes.

« Nous présentons nos sincères excuses à nos lecteurs et partenaires pour la confusion qu’a pu susciter cette erreur, et réaffirmons notre engagement indéfectible à fournir une information rigoureuse, indépendante et vérifiée, notamment dans le cadre du processus électoral », poursuit le communiqué.

« La plateforme officielle des résultats de l’élection présidentielle 2025 d’Abidjan.net sera pleinement opérationnelle et prête à relayer fidèlement les résultats proclamés par la Commission Électorale Indépendante (CEI) à l’issue du vote du 25 octobre prochain », conclut le communiqué.

Suite cet « dysfonctionnement technique survenu lors des opérations de mise à jour de la plateforme numérique dédiée au suivi des résultats de l’élection présidentielle », prévue le 25 octobre 2025 sur Abidjan.net , le candidat Ahoua Don Melo a invité l’Autorité Nationale de la Presse (ANP), organe de régulation de la presse numérique, à diligenter une enquête afin de situer les responsabilités.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire