Prytanée Militaire de Kadiogo : La 34e promotion “MASSADJAMI” officiellement consacrée

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 8 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

Le Prytanée Militaire de Kadiogo (PMK) a célébré, dans la nuit du vendredi 24 octobre 2025, la cérémonie de consécration de la 34e promotion depuis la réouverture de l’établissement en 1992. Baptisée “MASSADJAMI”, un mot tiré de la langue gouin signifiant « Résilience », cette promotion symbolise la détermination du peuple burkinabè et des pays de l’AES à faire face à l’adversité avec courage et dignité.

‎Entrée à l’école le 24 août 2025, la promotion MASSADJAMI a suivi un mois d’initiation à l’éthique et aux valeurs des Enfants de Troupe. À travers cette cérémonie, les 105 élèves, dont 70 garçons et 35 filles, rejoignent officiellement la grande famille du PMK.

La 34e promotion “MASSADJAMI” officiellement consacrée

‎Composée d’élèves de plusieurs pays africains (Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo), cette cuvée illustre la vocation panafricaine du Prytanée, creuset de formation de l’élite militaire et citoyenne du continent.

La 34e promotion “MASSADJAMI” officiellement consacrée

Un symbole de résilience et d’unité

‎Le nom “MASSADJAMI” rend hommage à la résilience du peuple burkinabè et des populations du Sahel, engagés dans la défense de leur liberté et de leur souveraineté. Les nouveaux Enfants de Troupe ont juré de préserver l’héritage de leurs devanciers et de porter haut le flambeau du PMK, selon la devise “S’instruire pour mieux servir demain”.

Lire également 👉Faso Mêbo : Les enfants de troupe du Prytanée militaire de Kadiogo offrent 10 tonnes de ciment

‎La remise officielle des attributs du PMK s’est déroulée en présence des familles, encadreurs, anciens élèves ainsi que des parrains de la promotion 2005 et des grands parrains de la promotion 1975. Sobriété, émotion et esprit de corps ont marqué cette nuit d’intégration, symbole d’une nouvelle étape pour ces jeunes appelés à incarner la discipline, le mérite et la résilience.

Source : PMK

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 8 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Les excuses d’un média en ligne après avoir affiché des résultats avant la tenue du scrutin

il y a 2 heures

Sortie de la liste grise du GAFI : Le Burkina Faso redore son image financière sur la scène internationale

il y a 3 heures

Niger : Le gouvernement augmente le SMIG à 42 000 F CFA, une revalorisation historique de 40 %

il y a 3 heures

Présidentielle ivoirienne 2025 : Les cinq candidats retenus ont accompli leur devoir civique

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page