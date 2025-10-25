Prytanée Militaire de Kadiogo : La 34e promotion “MASSADJAMI” officiellement consacrée

0 Partages Partager Twitter

Le Prytanée Militaire de Kadiogo (PMK) a célébré, dans la nuit du vendredi 24 octobre 2025, la cérémonie de consécration de la 34e promotion depuis la réouverture de l’établissement en 1992. Baptisée “MASSADJAMI”, un mot tiré de la langue gouin signifiant « Résilience », cette promotion symbolise la détermination du peuple burkinabè et des pays de l’AES à faire face à l’adversité avec courage et dignité.

‎Entrée à l’école le 24 août 2025, la promotion MASSADJAMI a suivi un mois d’initiation à l’éthique et aux valeurs des Enfants de Troupe. À travers cette cérémonie, les 105 élèves, dont 70 garçons et 35 filles, rejoignent officiellement la grande famille du PMK.

‎Composée d’élèves de plusieurs pays africains (Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo), cette cuvée illustre la vocation panafricaine du Prytanée, creuset de formation de l’élite militaire et citoyenne du continent.

‎Un symbole de résilience et d’unité

‎Le nom “MASSADJAMI” rend hommage à la résilience du peuple burkinabè et des populations du Sahel, engagés dans la défense de leur liberté et de leur souveraineté. Les nouveaux Enfants de Troupe ont juré de préserver l’héritage de leurs devanciers et de porter haut le flambeau du PMK, selon la devise “S’instruire pour mieux servir demain”.

‎La remise officielle des attributs du PMK s’est déroulée en présence des familles, encadreurs, anciens élèves ainsi que des parrains de la promotion 2005 et des grands parrains de la promotion 1975. Sobriété, émotion et esprit de corps ont marqué cette nuit d’intégration, symbole d’une nouvelle étape pour ces jeunes appelés à incarner la discipline, le mérite et la résilience.

Source : PMK