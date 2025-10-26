Burkina Faso : Clôture du Cours CAF C – Module 1 au profit de 26 stagiaires

0 Partages Partager Twitter

La cérémonie de clôture du Cours CAF C – Module 1, formation dédiée à 26 stagiaires aspirant à l’obtention de la Licence C de la Confédération africaine de football (CAF) s’est tenue le vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou. Organisé sous l’égide de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), avec l’appui technique de la Confédération Africaine de Football (CAF), ce stage vise à renforcer les compétences des jeunes passionnés de football, notamment en matière d’encadrement et de formation technique.

Prenant la parole au nom du président de la FBF, le lieutenant-colonel Fabé Mamadou a souligné l’importance de cette initiative qui, selon lui, s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation du football burkinabè à la base. « Le développement du football passe nécessairement par la compétence des entraîneurs, véritables architectes de la performance », a-t-il soutenu.

Composée de vingt-six participants, dont vingt-cinq garçons et une fille, cette session de formation a permis aux stagiaires d’être outillés de manière générale à travers le Module 1 de la Licence CAF C. Plus spécifiquement, le module a abordé des thématiques clés telles que la méthodologie d’entraînement, la défense, la relance, la finition, ainsi que les notions de jeu en bloc haut, bloc bas et bloc médian.

Pour sa part Pascal Yougbaré, Directeur Technique National, n’a pas manqué à apprécier le niveau d’assiduité et de performance du groupe. Ainsi, il espère un taux d’admission élevé de ces stagiaires à la sortie des résultats.

Sur le constat d’une seule joueuse entraîneur dans l’effectif, M. Yougbaré a souligné que cela a fait l’objet de prochains projets qui seront inclusifs et uniquement dédiés aux dames. Au titre de ces programmes, « Un projet de cours spécial sera dédié à 30 joueuses pour la licence B et pour la licence C, c’est déjà programmé », a-t-il ajouté.

Si cette formation a été saluée par la hiérarchie par sa réussite, elle est également qualifiée de satisfaisante par les stagiaires. Car leur attente de quête de connaissance a été bien accomplie. « On a pu bénéficier de beaucoup de connaissances et la qualité y était », a soutenu Zida Evariste, délégué des stagiaires.

Lire aussi 👉 : Football burkinabè : La commission centrale des arbitres aiguise ses lames pour le début du championnat D1

La formation se poursuivra après l’admission des stagiaires et cette étape concernera le module 2 pour l’obtention de la licence C CAF.

La Licence C représente le premier niveau des certifications délivrées par la Confédération Africaine de Football. Elle ouvre la voie aux niveaux supérieurs que sont, respectivement, les licences B et A.