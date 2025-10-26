Faso Mêbo : Un mécanicien interpellé après l’utilisation détournée d’un véhicule de dépannage

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Quartier général Faso Mêbo
Aperçu du quartier général de Faso Mêbo à Ouagadougou

La coordination nationale de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo a annoncé, dans un communiqué, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un mécanicien filmé en train d’utiliser un véhicule de dépannage à des fins étrangères à son cadre professionnel.

Selon le communiqué, l’agent mis en cause a déjà été placé en garde à vue. Les mesures disciplinaires annoncées prévoient qu’il sera soumis à des travaux d’intérêt général avant d’être radié de l’initiative. La structure insiste sur la fermeté de sa réponse et sur sa volonté de transparence dans la gestion de cette affaire.

« Nous confirmons que des numéros d’identification ont été apposés sur chacun de nos engins », écrit la coordination, réaffirmant l’engagement de Faso Mêbo à préserver l’intégrité des moyens mis au service du projet. L’initiative se présente comme « l’entreprise du peuple » et rappelle son attachement à la collaboration citoyenne.

Faso Mêbo a par ailleurs remercié « les citoyens vigilants et engagés » qui ont signalé l’incident, les qualifiant de partenaires essentiels dans la défense de la « révolution progressiste ». La coordination appelle enfin la population à rester mobilisée et à signaler tout fait suspect via les numéros suivants : 78 03 73 17 et 66 03 46 46.

Dans un climat où la transparence et la redevabilité sont mises en avant, cette réaction rapide souligne le souhait de la structure de maintenir la confiance du public.

