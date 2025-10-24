Faso Mêbo sanctionne un agent pour malversations et réaffirme son engagement pour la transparence

0 Partages Partager Twitter

La Coordination nationale de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo a annoncé, à travers un communiqué rendu public ce vendredi, avoir découvert un acte de malhonnêteté impliquant l’un de ses agents. Ce dernier est accusé d’avoir détourné les ressources de l’organisation en vendant des terres de déblais à un tiers.

Selon le communiqué signé par le Commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, Coordonnateur national de Faso Mêbo, une enquête rapide et approfondie a permis d’établir les faits.

L’agent incriminé a été placé en garde à vue et sera soumis à des travaux d’intérêt général. Par ailleurs, une procédure de radiation est en cours, conformément aux règlements internes de l’initiative.

La coordination nationale a condamné avec fermeté cet acte, qualifié de grave atteinte à l’intégrité et à la réputation de Faso Mêbo. Elle a rappelé que toute malversation ou trahison des valeurs du mouvement sera systématiquement sanctionnée, dans un souci de transparence et de probité.

Le communiqué salue également la vigilance des citoyens engagés qui ont permis de détecter l’irrégularité. « Leur vigilance permet de préserver la transparence et l’intégrité de notre mouvement », précise le communiqué, soulignant que tous les engins de l’initiative portent désormais des numéros d’identification internes pour éviter de tels incidents.

Réaffirmant sa mission au service du peuple, Faso Mêbo se dit plus que jamais déterminé à poursuivre la construction d’une nation forte, unie et intègre.

« Nous triompherons par la force de notre unité et de notre engagement. La Patrie, ou la Mort, nous vaincrons ! », conclut le communiqué.