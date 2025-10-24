Région du Nakambé | Le Premier Ministre aux Forces combattantes : « Vous êtes la source de fierté du peuple burkinabè »

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rencontré, ce vendredi 24 octobre 2025, les forces combattantes déployées dans la région du Nakambé. La rencontre s’est tenue au Camp Général Tiémoko Marc Garango de Tenkodogo. Le Chef du Gouvernement a salué les efforts déployés par les soldats pour la sécurisation du territoire et la protection des populations.

Cette visite a permis au Chef du Gouvernement de s’entretenir avec les autorités militaires locales ainsi qu’avec les unités opérationnelles, tous corps confondus, engagées dans la région.

‎Dès l’entame de son propos, il a fait observer une minute de silence à la mémoire de tous les combattants tombés sur les différents théâtres d’opérations pour que le Burkina Faso demeure debout.

Au nom du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Premier ministre a salué l’engagement des hommes et des femmes au contact de l’ennemi, leur bravoure et leur sens élevé du devoir dans un contexte sécuritaire exigeant.

« Vous êtes la source de fierté du peuple burkinabè. Grâce à votre engagement, à votre esprit de sacrifice, votre courage et votre détermination sans faille, des populations retrouvent leur dignité en regagnant leurs terroirs et leurs villages.

Dans beaucoup de zones, elles ont pu reprendre leurs activités agricoles, d’élevage et de commerce, et peuvent à nouveau aller et venir. C’est pourquoi nous vous exprimons notre admiration », a-t-il déclaré.

Le Chef du Gouvernement a également invité les forces combattantes à demeurer vigilantes et à consolider les acquis liés à l’unité des différentes composantes de l’armée, mais aussi à la proximité retrouvée avec les populations. Dans cette dynamique, il a engagé et mobilisé la troupe en ces termes : « Le moment est venu de porter le coup de grâce à l’ennemi ».

Le Premier ministre a en outre rassuré que le Gouvernement, sous les orientations du Capitaine Ibrahim Traoré, mettra tout en œuvre pour s’assurer, au quotidien, que les conditions et les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité s’améliorent, tant en effectifs qu’en équipements.

‎« Nous sommes entièrement engagés, comme vous, à repousser l’ennemi et à libérer les zones pour permettre à nos populations de se réinstaller et de vaquer à leurs occupations, à notre pays de reconquérir l’intégrité de son territoire, sa dignité, sa souveraineté et surtout de vaincre ses ennemis. La victoire est certaine, et elle est pour bientôt », a martelé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

‎Cette visite illustre une gouvernance de proximité, où autorités politiques et militaires œuvrent de concert pour bâtir un Burkina Faso sécurisé et résilient.

‎Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞