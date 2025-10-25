Ministère de la Justice : Yelkoussan Bertrand Somé prend les rênes de la communication

Nommé le 16 octobre 2025, Yelkoussan Bertrand Somé a été officiellement installé, le vendredi 24 octobre 2025, comme Directeur de la Communication et des Relations Presse (DCRP) du ministère de la Justice. Il succède à Dimitri Ouédraogo. La cérémonie d’installation a été présidée par le directeur de cabinet du ministre, Sinini Bépoadi.

Yelkoussan Bertrand Somé est désormais à la tête de la Direction de la Communication et des Relations Presse (DCRP) du ministère de la justice. En procédant à l’installation officielle, le directeur de cabinet, Sinini Bépoadi, a félicité le nouveau responsable Com pour sa nomination et a salué son parcours exemplaire.

« Le choix du ministre repose sur votre expérience et votre engagement dans la communication institutionnelle. Depuis votre intégration, vous avez su mettre votre savoir-faire au service de l’administration publique », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que le nouveau DCRP cumule près de 20 années d’expérience à divers postes de responsabilité, dont 4 années dans la gestion de la communication de crise sécuritaire et humanitaire dans la région du Sahel (2015-2019). Avant sa nomination, il était directeur de la Radiodiffusion municipale du Grand Ouaga. Il a également occupé les fonctions de chef du service commercial de la RTB et de directeur régional de la RTB-Sahel.

« Le ministère se réjouit d’accueillir ce capital d’expériences pour renforcer la communication institutionnelle et la relation presse, au service des objectifs du département », a ajouté Sinini Bépoadi.

Prenant la parole, Yelkoussan Bertrand Somé a exprimé sa gratitude au ministre de la Justice pour la confiance placée en lui. « Je viens de saisir le bâton comme dans une course de relais, pour poursuivre la compétition avec vous. Je porterai avec détermination ce que mes prédécesseurs ont commencé, avec la participation de tous mes collaborateurs », a-t-il affirmé.

Egalement, il a présenté quelques priorités de son mandat. Il s’agit, entre autres, la promotion des travaux d’intérêt général conformément à la loi n°35-2024/ALT du 8 novembre 2024 ; la promotion du civisme et du patriotisme ; des campagnes de sensibilisation en langues nationales pour une meilleure appropriation des lois votées par l’Assemblée législative de transition (ALT).

« Je prends le pari de travailler avec l’ensemble du personnel pour innover les approches de communication et renforcer la relation presse, afin d’impacter positivement la vie des citoyens du Burkina Faso », a-t-il lancé.

Mahoua SANOGO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

Burkina 24