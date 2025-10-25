Institut supérieur de logistique de Ouagadougou : 17 Gestionnaires des Matériels et Approvisionnements formés

Le vendredi 24 octobre 2025, a eu lieu la cérémonie de fin de stage de la 13e promotion du Certificat Technique de premier degré en Gestion des Matériels et Approvisionnements (CT1 GMA) à l’Institut Supérieur de Logistique de Ouagadougou (ISLO).

Le stage a réuni des sous-officiers de plusieurs pays à savoir le Gabon, le Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République de la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso.

Huit semaines durant, le stage qui a alterné modules théoriques et applications pratiques, a permis aux participants d’acquérir des connaissances techniques nécessaires en vue de réaliser des opérations de gestion des matériels, diriger une équipe de magasiniers ou une cellule d’approvisionnement.

Avec une moyenne générale de 15,33/20 le Colonel Bie Michel Fayama, DG de l’ISLO a déclaré tous les stagiaires aptes à occuper la fonction de Chef d’atelier adjoint.

La cérémonie a été présidée par le Commandant du Groupement Central des Armées (GCA), le Colonel Bapio Narcisse BASSINGA, qui a invité les stagiaires à mettre en pratique les connaissances acquises au profit de leur armée respective, afin d’être plus efficaces sur le terrain.

Source : EMGA