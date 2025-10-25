Tour du Faso 2025 Jour 2 : La Belgique arrive en tête !

0 Partages Partager Twitter

La plus longue distance de la deuxième journée de la 36ème édition du Tour International du Faso a vu le sacre du Belge Timmy De Boes. Elle s’est disputée sur l’axe Koudougou – Boromo, une distance de 156,20km. À cette étape, trois points chauds, à Sabou, Tita et Laba ont tenu en haleine les amoureux de la petite reine. 12 équipes de 10 pays sont désormais dans la liste de ce tour.

C’est officiel ! Le Tour du Faso a démarré avec les équipes attendues. Le Cameroun est désormais en lice marquant le début de cette édition. 8h22mn, les dés ont été lancés avec 68 coureurs. L’équipe du Cameroun, arrivée au Burkina Faso, a pris le départ ce matin à Koudougou pour Boromo avec 5 coureurs.

Une fois lancées, les équipes se sont « serrées les rangs », les échappés ont été difficiles. Cependant au premier point chaud c’est le Mali au km 66,55, avec Tiemoko Diallo qui est arrivé premier, suivi de la Belgique et du Burkina Faso.

Mais au deuxième point chaud, à Tita, c’est la Belgique qui a repris le dessus avec Timmy De Boes après 102,74km, suivi du Burkinabè Saturnin Yaméogo. Au troisième point chaud, à Laba, le Mali revient une fois de plus avec Diallo, talonné par le maillot jaune de l’édition 2023, Paul Daumont.

Lire aussi 👉: Tour du Faso 2025 : Douze pays en lice avec le retour en sélection de Paul Daumont

À l’arrivée c’est la Belgique qui s’offre le premier maillot jaune de l’édition. Ainsi lancée, la course va prendre une autre tournure. La Belgique est au rendez-vous aussi ! Le Maroc avec sa victoire sans précédent s’est contenté de la deuxième place.

Le rendez-vous est pris pour Bobo-Dioulasso en circuit fermé pour la troisième étape de cette édition.