Décès de Jean Victor Ouédraogo : « Le grand JVO » a été conduit à sa dernière demeure

Le Burkina Faso salue la mémoire d’un communicateur engagé pour le développement ! Jean Victor Ouédraogo, plus connu sous le nom de JVO, journaliste et communicateur chevronné, décédé le mercredi 22 octobre 2025, a été conduit à sa dernière demeure ce samedi 25 octobre à Silmissin à Ouagadougou. Familles, amis, collègues et connaissances lui ont rendu un dernier hommage au cimetière…

Figure respectée du paysage médiatique national, JVO a consacré sa vie à la communication au service du développement. Après une brillante carrière journalistique au sein de l’AIB, de Sidwaya et de la RTB, il a poursuivi son engagement dans la communication institutionnelle.

Il a tour à tour occupé les fonctions de Directeur de la communication du Conseil national de lutte contre le sida et les IST (CNLS-IST), Directeur de la communication du ministère en charge de la jeunesse, puis Directeur de la communication du Premier ministère.

Visionnaire et passionné par le développement rural, Jean Victor Ouédraogo s’est illustré par son rôle moteur dans la promotion du secteur agricole. Il est le fondateur du Salon international de l’agriculture et de l’élevage (SIAEL) et du Salon régional de l’agriculture et de l’élevage (SRAEL), deux initiatives devenues des cadres majeurs de valorisation des filières agricoles au Burkina Faso.

Il est également à l’origine de l’Initiative des journalistes et acteurs de la communication pour le développement (IJACOD), un réseau dédié à la communication de proximité et à la mise en valeur des initiatives rurales. JVO était aussi le président de l’Association pour le développement du monde rural (ADMR).

Avec sa disparition, le Burkina Faso perd un homme de conviction, un professionnel rigoureux et un bâtisseur discret. À travers ses actions et ses engagements, Jean Victor Ouédraogo aura marqué durablement le paysage médiatique et le monde du développement.

Paix à ton âme, « le grand JVO » !