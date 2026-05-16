Burkina Faso : Un auteur révèle la place de Dieu et des ancêtres dans les traditions spirituelles

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L’auteur et chercheur Dr Prince Lamourd Thiobiany a procédé, le vendredi 15 mai 2026 à Ouagadougou, à la dédicace de son cinquième ouvrage intitulé « Gloire à Dieu, les pratiques de l’animisme ». La cérémonie s’est tenue en marge de la Journée des coutumes et traditions.

Dans cette nouvelle publication, l’auteur explore les fondements de la spiritualité animiste au Burkina Faso et dans le monde, en s’appuyant sur une lecture structurée de 24 principes. L’ouvrage propose une approche analytique des pratiques, croyances et représentations associées à l’animisme.

Selon Dr Prince Lamourd Thiobiany, l’animisme se distingue de l’athéisme et repose sur la croyance en un Dieu Tout-Puissant, accessible à travers l’intermédiation des esprits des ancêtres et des aïeux. Dans cette logique, les prières seraient adressées aux ancêtres, considérés comme des relais spirituels vers l’Être suprême.

Dr Prince Lamourd Thiobiany

L’auteur met également en avant les valeurs sociales et morales associées à cette spiritualité, notamment le courage, l’honnêteté, la tolérance, le respect de la personne humaine, ainsi que l’usage encadré des forces spirituelles à des fins positives.

« Cette œuvre montre comment l’animisme peut être pratiqué au niveau individuel, familial et communautaire, avec les responsabilités liées aux rites et aux sacrifices », a expliqué l’auteur.

Lire également 👉Littérature : A la découverte des « Principes de l’animisme » avec Dr Lamourdia Thiombiano

Il précise par ailleurs que l’ouvrage détaille certains outils et pratiques liés aux rituels traditionnels, tout en soulignant l’importance du lien avec les ancêtres, notamment pour les personnes éloignées de leur terroir d’origine.

« Chez les animistes, il n’y a ni jour ni lieu spécifique pour prier Dieu. On peut le faire partout, à tout moment, en passant par les ancêtres », a-t-il ajouté.

« Gloire à Dieu, les pratiques de l’animisme »

Publié en version bilingue français-anglais, l’ouvrage vise également à contribuer à une meilleure compréhension de l’animisme dans le monde contemporain. Pour l’éditrice Chadia Zongo, il constitue un pont entre traditions et modernité.

Elle estime que le livre « explore les fondements, les expressions et les significations de l’animisme » à travers une approche à la fois accessible et analytique.

Avec cette publication, Dr Prince Lamourd Thiobiany entend participer au débat sur la place des spiritualités traditionnelles dans les sociétés modernes.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina24

 
     
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