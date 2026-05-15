Afrique du Sud : Refoulé pour un visa expiré, le patron de BUA dénonce les barrières entre Africains
Le président du groupe nigérian BUA, Abdul Samad Rabiu, a révélé avoir été refoulé en Afrique du Sud en raison de l’expiration de son visa, alors que des voyageurs européens entraient, selon lui, sans visa sur le territoire sud-africain, rapporte le média Naija News.
L’homme d’affaires a partagé cette expérience lors de l’Africa CEO Forum tenu à Kigali, au Rwanda, devant plusieurs dirigeants économiques et politiques africains.
Selon Abdul Samad Rabiu, l’incident s’est produit en février 2025 alors qu’il se rendait à Cape Town pour participer au Mining Indaba. À son arrivée, les services d’immigration ont constaté que son visa avait expiré depuis la veille. Après plusieurs heures d’attente à l’aéroport, lui et son équipe ont finalement été contraints de retourner à Lagos.
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Le milliardaire nigérian reconnaît avoir commis une erreur en ne vérifiant pas la validité de son visa avant le voyage. Toutefois, il dit avoir été marqué par le contraste observé à l’aéroport, affirmant que plusieurs passagers européens étaient autorisés à entrer sans visa pendant que des Africains faisaient face à des restrictions plus strictes.
Pour lui, cette situation illustre les difficultés persistantes liées à la libre circulation sur le continent africain malgré les ambitions affichées par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).
Le groupe nigérian BUA (BUA Group) est l’un des plus grands conglomérats industriels d’Afrique, fondé en 1988 par Abdul Samad Rabiu. Basé à Lagos, il domine les secteurs du ciment, de l’agroalimentaire (sucre, riz, farine, pâtes, huiles) et des infrastructures. En 2024-2025, le groupe a fortement investi pour renforcer la production locale au Nigeria, notamment dans le ciment (2e producteur national) et l’industrie rizicole.