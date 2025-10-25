Présidentielle ivoirienne 2025 : Les cinq candidats retenus ont accompli leur devoir civique

0 Partages Partager Twitter

Côte d’Ivoire – Les candidats à la Présidentielle de ce samedi 25 octobre 2025 ont accompli leur devoir civique. Le président sortant, candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Alassane Ouattara, a voté au Lycée Sainte-Marie de Cocody dans l’Est d’Abidjan, la capitale ivoirienne, tout comme le candidat indépendant, Ahoua Don Mello. Les autres candidats en l’occurrence, l’ex-première dame Simone Gbagbo, Jean-Louis Billon et Henriette Lagou ont imité leurs électeurs, chacun avec l’optimisme de la victoire au terme de cette journée de vote.

Le chef de l’État ivoirien à sa sortie du bureau de vote s’est dit rassuré d’un avenir empreint d’espoir, d’unité et de paix pour son pays et ses compatriotes. « Vous pouvez le constater, je viens de voter et c’est un jour important pour toute la Côte d’Ivoire, pour tous les Ivoiriens (…)

J’aimerais appeler tous les Ivoiriens, où qu’ils se trouvent, à aller voter. Voter, c’est important, surtout voter pour le Président de la République » a-t-il déclaré devant la presse nationale et internationale.

Quant à la candidate du Mouvement des Générations Capables (MGG), l’ancienne première dame Simone Ehivet Gbagbo, cette élection devrait consacrer le retour de la Côte d’Ivoire vers de horizons plus sereins et paisibles. « J’ai voté et je constate que tout se passe bien, dans les bureaux de vote aussi tout se passe bien.», a-t-elle déclaré après son vote.

Du côté de Ahoua Don Mello, candidat indépendant et transfuge du PPACI de Laurent Gbagbo, la confiance est de mise. « Je suis très confiant pour la suite. Pour moi, la voie des urnes, c’est la voix la plus pertinente lorsqu’on veut mettre fin à ce qu’on ne veut pas.

Je ne veux pas du parti Etat, je suis venu l’exprimer. Je ne veux pas d’une dépendance économique, je suis venu l’exprimer. Je veux une Afrique unie, je suis venue l’exprimer », a-t-il confié à la presse.

Pour sa part, la candidate du parti GP-PAIX, Henriette Lagou, a accompli son devoir citoyen à Daoukro, dans le Centre du pays. « Je viens d’accomplir mon devoir citoyen. Je suis arrivée à Daoukro ce matin, tout est calme, tout se passe bien.

Je suis venue dans mon bureau de vote, j’ai voté », a-t-elle déclaré à sa sortie des urnes. « J’invite tous les Ivoiriens à venir voter, à venir accomplir leurs devoirs citoyens. C’est par cette seule condition que le pays va connaître le vrai changement », a-t-elle affirmé.

Le candidat restant, Jean-Louis Billon a voté à Dabakala, dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire et affiche la confiance des grands jours. » C’est un moment important, crucial pour notre nation. Puisque je le pense sincèrement, nous sommes à un tournant pour un passage générationnel. Donc, il est important que les jeunes sortent massivement voter pour exprimer ce désir de changement », a-t-il fait savoir.

Le président sortant Alassane Ouattara du RHDP, Jean-Louis Billon du CODE, Simone Ehivet Épouse Gbagbo du MGC, Henriette Lagou de GP-PAIX et l’indépendant Ahoua Don Mello sont les cinq prétendants au fauteuil de président de la République de Côte d’Ivoire.

Ces cinq candidats à l’élection présidentielle ivoirienne à savoir, Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo, Don Melo, Henriette Lagou seront départagés par quelques 8,7 millions d’électeurs même si à la mi-journée, les électeurs ne semblent pas s’être bousculés dans les bureaux de vote.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire