Niger : Le gouvernement augmente le SMIG à 42 000 F CFA, une revalorisation historique de 40 %

0 Partages Partager Twitter

Le gouvernement nigérien a franchi une étape majeure en matière de politique sociale. Réuni en Conseil des ministres sous la présidence du Général d’Armée Abdourahamane Tiani, le mercredi 22 octobre 2025, l’exécutif a adopté une mesure historique. Le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) passe désormais de 30 047 F CFA à 42 000 F CFA, soit une hausse de près de 40 %.

Cette décision, portée par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi, répond à des revendications de longue date des partenaires sociaux. Elle s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la justice sociale et d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs nigériens.

Le SMIG représente la rémunération minimale légale qu’un employeur doit verser à un salarié dans le secteur formel. Il constitue un instrument clé de protection sociale en Afrique de l’Ouest, bien que son montant varie d’un pays à l’autre.

Avec cette revalorisation, le Niger se rapproche désormais du niveau de ses voisins sahéliens, notamment le Burkina Faso (45 000 F CFA) et le Mali (40 000 F CFA). Certes, le montant reste en deçà de celui de la Côte d’Ivoire (75 000 F CFA) ou du Sénégal (64 223 F CFA), mais la hausse marque une volonté politique forte de réduire les inégalités salariales.

« Cette mesure traduit la détermination du gouvernement à offrir des conditions de vie et de travail décentes à tous les travailleurs nigériens », a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Une réforme structurante pour le monde du travail

En parallèle, le Conseil des ministres a adopté un décret fixant les salaires minima par catégories professionnelles, en cohérence avec le nouveau taux horaire du SMIG. Cette harmonisation permettra d’ajuster les grilles salariales selon les secteurs d’activité et les niveaux de qualification, conformément à la Convention collective interprofessionnelle.

Pour les observateurs, cette réforme marque un tournant social dans la gouvernance du Niger. Elle vient récompenser les efforts des travailleurs, particulièrement dans un contexte économique difficile, marqué par la hausse des prix des denrées et l’inflation persistante.

Au-delà de la simple révision salariale, cette décision illustre la nouvelle orientation sociale du gouvernement Tiani, axée sur la résilience économique et la protection des couches vulnérables. « Cette revalorisation est un signe d’écoute et de considération envers les travailleurs. Elle pose les jalons d’un dialogue social renforcé et d’une refondation économique équitable », commente un syndicaliste de Niamey.

Le Niger rejoint ainsi le cercle restreint des pays de la région qui ont entrepris une réforme salariale significative au cours de ces dernières années.

Source : Actu Niger