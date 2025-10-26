Nakambé : Une nouvelle mosquée R+3 pour l’éducation et la solidarité, financée à 100% par la communauté et la diaspora

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a procédé à la pose de la première pierre de la future plus grande mosquée de la région du Nakambé, le samedi 25 octobre 2025 à Tenkodogo.

Érigée en 1957, la grande mosquée du Nakambé fait face à une urgence structurelle, menacée d’effritement et d’écoulement. Consciente de ce danger imminent, la communauté musulmane du Nakambé a pris la situation en main. Elle a procédé au lancement officiel des travaux de reconstruction, le samedi 25 octobre 2025.

Le projet prévoit un bâtiment moderne de type R+3, destiné à être un pilier de la communauté. Au-delà de sa fonction première de lieu de prière, cette nouvelle mosquée se veut un centre de rassemblement, d’éducation et de solidarité.

L’enveloppe financière pour l’achèvement de la mosquée s’élève à environ de 2 milliards 108 millions de F CFA. Le projet est entièrement assuré par un financement endogène.

Il provient des contributions volontaires des membres de la Communauté Musulmane du Nakambé (CMN), ainsi que de l’aide de mécènes et de la diaspora.

La cérémonie a été honorée par la présence des ministres de la Sécurité, Mahamadou Sana, du Commerce, Serge Gnaniodem Poda, et celui de l’Énergie, Yacouba Zabré Gouba, qui ont tous manifesté leur soutien à l’initiative. Cet accompagnement gouvernemental s’explique par la pertinence du projet, selon les termes du ministre de la Sécurité.

« Certes un lieu de prière, mais c’est un lieu pour véhiculer les messages de paix, des messages de cohésion sociale, des messages également d’unité nationale parce que sans ces trois éléments, on ne peut pas parler de paix au Burkina Faso », a-t-il reconnu.

Le ministre a également insisté sur l’impératif de rigueur dans la réalisation des travaux, notamment en termes de respect des délais et de qualité. « Personnellement, je serai très regardant sur la construction de cette mosquée. Ne soyez pas étonné que je vous convoque un dimanche pour faire le point. Si le point est satisfaisant, vous reviendrez bien sûr continuer.

Mais si le travail n’est pas bien fait, je prends l’engagement devant tout le monde : ils auront des comptes à rendre devant les autorités qui ont l’obligation d’instaurer l’ordre et la discipline dans ce pays », a averti le ministre de la Sécurité.

En sa qualité de parrain, le Dima de Zoungrantenga, roi de Tenkodogo a souligné que la construction de la mosquée est un projet d’unité et de foi, destiné à être un « lieu de Dieu » qui transcende les différences. Il a insisté sur l’importance de la contribution de chacun pour bâtir un lieu solide et durable qui doit incarner la joie, la paix et la bonne destinée.

Enfin, il a rappelé le rôle spirituel et social essentiel des mosquées, qui doivent être entretenues avec vérité, amour et désintéressement. Avec ses 4168 m2 de superficie, la future mosquée est dimensionnée pour accueillir 3450 fidèles.

