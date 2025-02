Pouytenga : Les populations prennent leur santé en main avec un CMA à 2,4 milliards

publicite

Le 23 février 2025, la communauté musulmane de Pouytenga a lancé la construction d’un Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA) d’une valeur de 2,4 milliards de francs CFA. Ce projet ambitieux, dont la première pierre a été posée par le président de l’Assemblée législative de Transition, le Dr Ousmane Bougouma, vise à doter la localité d’une infrastructure sanitaire moderne et complète.

Le futur Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA), qui s’étendra sur un site de 3 hectares dans le secteur 2 de Pouytenga, comprendra un bloc opératoire, un bâtiment R+2, un dispensaire complet, une maternité, un laboratoire, une pharmacie, un compartiment pour la santé mentale, une morgue, une buanderie, des logements pour le personnel, un restaurant, un terrain de sport et un espace d’enseignement.

Ce projet est le fruit d’un engagement communautaire fort, financé par des cotisations volontaires. Il s’inscrit en droite ligne avec les objectifs nationaux d’amélioration de l’accès aux soins de santé pour tous. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, les intervenants ont souligné l’importance de ce projet pour la population locale et ont appelé à la mobilisation de tous pour sa réalisation.

El Hadj Souleymane Sana, président de la communauté musulmane de Pouytenga, a déclaré, par la voix de Sadate Bikienga , « ce CMA dont nous voulons moderne disposera de toutes les commodités possibles pour soulager les populations de Pouytenga, du Kouritenga, de Boulsa et une partie du Plateau Central ». Il a également rappelé les actions antérieures de la communauté en matière de développement local et de soutien aux personnes vulnérables, « celui qui sauve une vie sauve toute l’humanité », a-t-il souligné.

Le président de l’Assemblée législative de Transition, le Dr Ousmane Bougouma, a salué l’initiative de la communauté musulmane et a appelé tous les Burkinabè à s’engager pour le développement de leur localité. « C’est un centre médical pour tout humain qui souffre et qui a besoin d’être soigné », a-t-il affirmé. Aussi, il a indiqué que ce projet s’inscrit en droite ligne avec la vision des autorités du Burkina Faso qui appellent au patriotisme et à l’engagement.

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a souligné l’importance de ce CMA pour renforcer le système sanitaire local et améliorer l’accès aux soins. « La construction de ce centre médical permettra d’améliorer l’accès des populations aux soins et services de santé, nutrition et médicalisé », a-t-il déclaré, assurant le soutien du ministère à ce projet. « Nous sommes tous responsables de veiller au bien de notre société », a-t-il ajouté.

La réussite de ce projet repose sur la mobilisation de la communauté musulmane de Pouytenga et au-delà. Les organisateurs se disent confiants dans la capacité de la population à se mobiliser pour atteindre l’objectif de 2,4 milliards de francs CFA.

« Ensemble et centime par centime dans nos mosquées, marchés, yaars, bureaux, lieux de prières à Pouytenga, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Togo, et partout dans le monde, nous allons relever le défi en réalisant ce Centre Médical pour l’exemple et la postérité », a déclaré El Hadj Souleymane Sana.

Akim KY

Burkina 24

