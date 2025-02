FESPACO Pro/MICA 2025 : Le coup d’envoi d’une édition prometteuse pour le cinéma africain

publicite

Le ministre burkinabè du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, Serge Poda, a présidé le lancement officiel des activités du FESPACO Pro/MICA ce 23 février 2025.

La suite après cette publicité

Le FESPACO Pro/MICA se positionne comme un catalyseur essentiel pour le développement de l’industrie cinématographique africaine. Il offre une plateforme unique de rencontres, d’échanges et de collaborations entre les professionnels du cinéma du continent et du monde entier.

Cette plateforme encourage la coproduction entre les pays africains et avec des partenaires internationaux, afin de renforcer la portée et la qualité des films africains. L’événement contribue à structurer et à développer le marché du cinéma africain, en favorisant la distribution et la diffusion des films.

« Le Fespaco pro est une plateforme essentielle pour les acteurs du 7e art. Il est dédié aux échanges entre les différents maillons de la chaîne cinématographique et audiovisuelle, il constitue un espace de réseautage où producteurs, distributeurs et diffuseurs se rencontrent pour discuter des opportunités et des défis du secteur », a indiqué Serge Poda, ministre en charge du commerce.

Il a ajouté en sus que « c’est également un espace de promotion des œuvres et de détection de talents, offrant aux jeunes créateurs une vitrine pour faire connaître leurs projets et obtenir des appuis pour leur concrétisation ».

Présent à cette cérémonie, l’ambassadeur de l’Union Européenne a réaffirmé l’engagement de l’UE auprès du cinéma africain, un partenariat solide de plus de 30 ans. À travers un soutien financier et technique constant, l’UE contribue à professionnaliser le secteur cinématographique africain.

« C’est un grand plaisir et un grand honneur pour l’Union Européenne d’être associée à cette édition du festival. Ces appuis traduisent notre engagement aux côtés du Burkina Faso pour professionnaliser davantage le cinéma africain, car nous sommes convaincus du grand potentiel des industries culturelles et créatives pour impulser une dynamique de développement », a-t-il souligné.

Pour cette édition 2025 du FESPACO Pro/MICA, l’Union européenne a annoncé un soutien financier de plus de 195 millions de francs CFA, en plus des ateliers, et des prix.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite