Hommage aux penseurs d’Afrique : Papi Diawara fait revivre le parcours « hallucinant » de Baba Diawara à Ouagadougou

L’autre trésor humain du Burkina Faso Papi Diawara de son vrai nom Dr Gaoussou Diawara a dédicacé son œuvres de 185 pages, ce dimanche 23 février 2025. Ce livre est une retracée de la vie du géniteur de l’auteur, qui lui aussi a été une grande figure au pays des Hommes intègres et en Afrique de l’Ouest. Il a été baptisé « Baba Sothé Diawara ». À travers la sortie de l’ouvrage, c’est un pari gagné, une satisfaction personnelle, selon l’auteur.

Papi est une école de vie dédiée au bien des autres. Son père était un grand homme «pieux et serviteur» de la Haute Volta et en Afrique de l’Ouest. Il a activement contribué à l’obtention de l’autorisation de construction de la grande mosquée de Ouagadougou, il a mené des luttes politiques, sociales, etc.

Comme pour rendre hommage à son père, mais aussi rappeler toutes ses actions « remarquables», le fils Papi, à l’état civil Dr Gaoussou Diawara a fait un résumé dans un livre de 185 pages.

L’ouvrage se nomme « Baba Sothé Diawara». Cette œuvre littéraire parle de la vie de Baba depuis la première guerre mondiale en passant par les indépendances jusqu’à l’héritage qu’il a laissé. Ces bienfaits auprès des populations, auprès de grands hommes politiques comme Modibo Keïta, auprès de la société sont relatés de long en large dans les 185 pages.

« Un homme marqué par les mystères de son entourage. Ici, vous avez le parcours d’un précurseur en matière de développement en ce contentant de ressources qui se trouvent devant lui.

Je crois qu’aujourd’hui nous autres Africains, notre économie doit cesser d’être extravertie et revenir vers nos besoins », a fait savoir Mamadou Alioune Diouf, l’un des participants à l’élaboration de ce document, juste après avoir vanté les qualités de Baba.

Le relais de ces mérites par l’auteur est une façon de rendre hommage à non seulement son géniteur mais aussi montrer un homme exemplaire que l’Afrique doit avoir dans ses bibliothèque, selon ses dires.

Sur la question de l’écriture, il a dit que ce projet est en gestation depuis maintenant plusieurs années et c’est une joie immense qui l’anime en ce jour qu’il se concrétise.

« Un personnage exemplaire, il le fût. Un généreux bienfaiteur, il le fût. Je suis vraiment très honoré. C’est depuis l’époque de Naaba Koom II, que Baba Diawara est venu ici au Burkina Faso. Nous sommes Burkinabè, nous sommes de l’Empire royale. Aux jeunes, il faut toujours cultiver ce que nos ancêtres nous ont laissé. C’est-à-dire la cohésion, l’entente. C’était mon vœux le plus chère d’écrire ce livre », s’est réjouit Papi Diawara.

Le livre est disponible au prix de 10 000F CFA. Aussi, Mamadou Alioune Diouf a souhaité continuer les recherches sur cette figure se justifiant par le fait que beaucoup de choses ont pu échapper lors des recherches. Un manque d’archivage qu’il a déploré en Afrique.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

