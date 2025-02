Ouagadougou : 140 personnalités immortalisées à la Rue des Étoiles 

publicite

Le samedi 22 fevrier 2025 a eu lieu l’inauguration de la « Rue des Étoiles » sur l’avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Sur cette rue, sont désormais placées des stèles de 140 personnalités dont 116 Burkinabè et 24 autres personnalités africaines et de la diaspora africaine.

La suite après cette publicité

Autrefois martyrisée, l’avenue Kwame N’krumah retrouve sa splendeur avec la Rue des Étoiles. Porté par l’Académie des Sotigui Awards, ce projet rend non seulement hommage aux personnalités qui ont marqué l’histoire mais se veut une source d’inspiration pour les générations futures.

« On avait besoin de repère pour bâtir notre histoire. Ces figures c’est pour la jeune génération. Chaque stèle raconte une histoire. Sur chaque stèle vous avez un Qr code qui est façon digitale raconte l’histoire de l’impétrant, donc c’est important pour nous », a expliqué Kevin Moné, promoteur de la Rue des Étoiles.

Devenue un sanctuaire, un musée à ciel ouvert, la Rue des Étoiles aura un apport significatif pour l’histoire et le tourisme burkinabè. A cet effet, le ministère de la communication, de la culture, des Arts et du tourisme se porte garant de protéger et de soutenir l’initiative.

« Nous nous appropriions de ce lieu et nous en ferons un lieu de tourisme, un lieu d’histoire et un lieu de mémoire », a souligné Alimata Sawadogo/Tanly, représentante du ministre en charge de la Communication, de la culture, des Arts et du tourisme.

Les 140 personnalités sont constituées de plusieurs domaines tant de la politique, la culture, l’économie, le sport et bien d’autres domaines.

Saluant le comité scientifique pour cette idée inclusive, Idrissa Nassa, Parrain de la cérémonie, a rassuré que le Conseil National du Patronat Burkinabè soutiendra le projet et appelle la jeunesse à découvrir l’histoire de ces personnalités.

« Je réitère le soutien du conseil national du patronat qui n’hésitera pas un seul instant à accompagner ce type de projet pour permettre donc à notre jeunesse d’avoir des lieux pour se ressourcer. J’invite la jeunesse à venir découvrir ces stèles », a-t-il laissé entendre.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite